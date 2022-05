Charles Leclerc pierwszym ambasadorem F1 22

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Codemasters i Electronic Arts (EA) ogłosiły, że Charles Leclerc z zespołu Scuderia Ferrari został ambasadorem EA SPORTS i gwiazdą okładki gry F1 22, której premiera na całym świecie odbędzie się 1 lipca. Obecny lider Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA 2022 zajmuje centralną pozycję obok dwóch innych wschodzących gwiazd: Lando Norrisa z McLarena i George’a Russella z Mercedesa. Gracze mogą złożyć zamówienie przedpremierowe na Edycję Mistrzów, która upamiętnia czterech poprzednich mistrzów świata, którzy pojawią się w tym roku na torze: Lewisa Hamiltona, Sebastiana Vettela, Fernando Alonso i obecnego Maxa Verstappena. Edycja Mistrzów zawiera dodatkową zawartość, w tym ograniczony czasowo pakiet inspirowany kultową panoramą i światłami Miami, upamiętniający inauguracyjne FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX, a także trzy dni wcześniejszy dostęp do gry.







F1 22 rozpoczyna nową erę Formuły 1 z rewolucyjnymi bolidami zaprojektowanymi w celu promowania większej rywalizacji oraz nowymi zasadami, które na nowo prezentują weekend wyścigowy z trzema wyścigami F1 Sprint. F1 22 oferuje szybkie, autentyczne wyścigi symulacyjne dla głównych graczy oraz nową adaptacyjną sztuczną inteligencję, dzięki której zwykli fani sportu będą mogli szybciej rywalizować. W nowym centrum F1 Life gracze mogą pochwalić się swoją kolekcją przedmiotów do personalizacji i supersamochodów, zdobytych dzięki rozgrywce, karnetowi Podium Pass i sklepowi z markami w grze. Powracające funkcje, takie jak 10-letnia kariera z opcją gry dla dwóch graczy, My Team i tryb wieloosobowy, oznaczają, że nigdy nie było lepszego momentu na walkę o miejsce na podium.



F1 22 ukaże się 1 lipca 2022 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i PC za pośrednictwem EA App, Origin, Steam i Epic Store. Gracze mogą złożyć zamówienie przedpremierowo na cyfrową wersję F1 22 Champions Edition, aby uzyskać dodatkową zawartość i trzy dni wcześniejszy dostęp.























Źródło: Info Prasowe / EA