Chiński Nowy Rok w World of Warships

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej inspirowanej historią World of Warships, rozpoczyna aktywności związane ze świętem Chińskiego Nowego Roku. Gracze mogą korzystać z szerokiej kolekcji tematycznych nagród w ramach nowej Przepustki wydarzenia i Kalendarza okolicznościowego, a także wziąć udział w nowym wydarzeniu, które opowiada historię potężnej Bestii Nian. W nadchodzącej aktualizacji do gry zawita też nowy typ bitwy Niepokonanego frontu, nowe okręty, poprawki i znacznie więcej.







Chiński Nowy Rok rozpoczęty

Celebracje z okazji Chińskiego Nowego Roku w World of Warships ruszyły pełną parą. Ich głównym elementem jest wydarzenie Paradoks Nian, które opowiada historię potężnej Bestii Nian. Historia podzielona jest na dwie linie progresji - każda wypełniona tematycznymi nagrodami. Gracze mogą wybrać, z którą ze stron wejść w sojusz – Obrońcami Porządku czy też Wyznawcami Chaosu. W nagrodę za ukończenie specjalnych misji bitewnych otrzymają żetony księżycowe. Z każdym kolejnym tygodniem aktualizacji ich liczba będzie wzrastać. Mogą zostać wykorzystane do progresu na torach nagród oraz, zależnie od tego, gdzie zostaną ulokowane, odblokować do pięciu okrętów za darmo, razem z okolicznościowymi kontenerami. Wśród nich możliwe będzie zdobycie specjalnych skrzynek Skarbu Nian, które zawierają jeszcze większe nagrody, w tym trzy nowe jednostki: Yimeng - azjatycki pancernik IX poziomu, Messina - włoski krążownik IX poziomu oraz amerykański lotniskowiec X poziomu, Independencia.



Dodatkowe nagrody dostępne są w ramach kalendarza okolicznościowego i mogą być pozyskiwane codziennie. Kolejne upominki czekają w Przepustce wydarzenia Chińskiego Nowego Roku, które podzielone zostało na dwie linii progresji, z których drugą można odblokować za 2500 dublonów, co natychmiast zapewni azjatyckiego dowódcę Nian. Gracze, którzy zalogują się do gry od dziś do 12 marca otrzymają także specjalny pakiet upominkowy zawierający kontenery wydarzenia, specjalne kamuflaże i żetony księżycowe do wydania w trakcie wydarzenia.



Nowy typ bitwy i okręty

Nowy typ bitwy – Niezłomny front to alternatywny wariant formatu 7 na 7 Niezłomnej linii, z poprawionymi mechanikami odrodzenia się, które umożliwią lepsze pozycjonowanie, a także nowe bazy drużynowe. Przejęcie wrogiej bazy przeciwnika zapewnia natychmiastowe zwycięstwo. Dodatkowo, w porcie przed każdą bitwą gracze mogą wybrać jeden sprzęt eksploatacyjny wydarzenia, aby zapewnić dodatkowe taktyczne wybory.



W lutym do zbrojowni zawitają także nowe okręty, w tym rzadki krążownik Wspólnoty X poziomu – Pioneer w drugim tygodniu oraz rzadki francuski niszczyciel X poziomu – Châteaurenault w tygodniu czwartym. Na podstawie brytyjskich projektów lekkiego krążownika z późnych lat 30. XX wieku, Pioneer wyposażony został w szesnaście dział kal. 152mm podzielonych na trzy wieże baterii głównej w superpozycji umieszczonymi na dziobie oraz jedną tylną wraz z Niskoprężną wytwornicą dymu, co czyni ten okręt przeciwnikiem, którego nie można lekceważyć. Z kolei Châteaurenault, oryginalnie będący częścią włoskiej marynarki wojennej zanim został przeniesiony do Francji w 1947 roku, jest wybitnym niszczycielem torpedowym, zapewniający ogromne obrażenia na krótkim dystansie.



Europejskie pancerniki i okręt podwodny Surcouf dalej dostępne

Cztery nowe europejskie krążowniki wprowadzone w styczniowej aktualizacji – Laudon, Enigheten, Gustav Den Store i Thor, nadal pozostają dostępne we wczesnym dostępie dla graczy, którzy chcę je wypróbować przed oficjalną premierą w przyszłym miesiącu. Wydarzenie Zwycięski odzysk także pozostanie do dyspozycji graczy do końca aktualizacji 15.2, razem z legendarnym francuskim okrętem podwodnym Surcouf do zgarnięcia wraz z pancernikami M. Colonna i Zarya S oraz krążownikiem Narai. Surcouf to pierwsza jednostka podwodna w World of Warships posiadający Atak lotniczy bombami głębinowymi, wyposażona w bliźniacze działa kal. 203mm oraz obrotowe wyrzutnie torped.



Podsumowaniem aktualizacji są usprawnienia w Operacjach razem z odświeżonym UI oraz dodatkiem w postaci 5 losowych zadań na każdą bitwę, aby zwiększyć ich regrywalność. Potyczki również zostaną poddane zmianom przez konkretne zmiany parametrów okrętów, które mają sprawić, że bitwy będą bardziej nieprzewidywalne i szalone.





źródło: Info Prasowe - Wargaming