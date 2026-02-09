TP-Link - nowe hotspoty LTE WiFi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza ofertę mobilnych rozwiązań sieciowych o dwa przenośne hotspoty LTE WiFi 6, które umożliwiają szybkie i wygodne stworzenie własnej sieci bezprzewodowej w dowolnym miejscu. Modele TP-Link M7352 oraz TP-Link M7005 bazują na sprawdzonych, dobrze znanych na rynku konstrukcjach i rozwijają je o technologię WiFi 6, odpowiadając na rosnące potrzeby pracy zdalnej, nauki poza domem oraz korzystania z Internetu w podróży. TP-Link M7352 to mobilny hotspot zaprojektowany z myślą o bardziej wymagających scenariuszach użytkowania, w których liczy się stabilność połączenia, czytelna kontrola parametrów sieci oraz możliwość jednoczesnej pracy wielu urządzeń.







Obsługa standardu WiFi 6 oraz prędkości transmisji do 287 Mb/s w paśmie 2.4 GHz pozwalają na sprawne udostępnianie Internetu nawet 10 urządzeniom jednocześnie, co sprawdza się podczas pracy na laptopie, prowadzenia wideokonferencji czy korzystania z kilku sprzętów mobilnych w jednym miejscu. Dotykowy ekran wyświetlający wszystkie kluczowe informacje o połączeniu umożliwia szybki podgląd stanu sieci i poziomu baterii bez konieczności sięgania po aplikację, a wbudowany slot na opcjonalną kartę micro SD o pojemności do 2 TB pozwala na lokalne przechowywanie i udostępnianie danych w ramach sieci. Akumulator o pojemności 2100 mAh zapewnia do 10 godzin pracy urządzenia, a konfiguracja i codzienna obsługa odbywają się za pomocą intuicyjnej aplikacji tpMiFi.



TP-Link M7005, to kompaktowy i prosty w obsłudze mobilny hotspot, stworzony z myślą o użytkownikach potrzebujących dostępu do internetu LTE w miejscach bez stałego łącza lub traktujących go jako zapasowe źródło internetu dla kilku urządzeń. Model ten jest następcą popularnego M7000, który rozwija sprawdzoną konstrukcję o obsługę WiFi 6. Model oferuje prędkości do 287 Mb/s w paśmie 2.4 GHz oraz możliwość jednoczesnego podłączenia do 10 urządzeń, co sprawdza się zarówno w podróży, jak i podczas pracy poza biurem. Bateria o pojemności 2400 mAh umożliwia nawet do 12 godzin pracy, a funkcja Plug & Play pozwala szybko uruchomić sieć bez skomplikowanej konfiguracji. Zarządzanie ustawieniami odbywa się za pomocą aplikacji tpMiFi, dzięki czemu użytkownik może w prosty sposób kontrolować połączenie i dostosować je do bieżących potrzeb.



TP-Link M7352 dostępny jest w cenie około 200 PLN, a TP-Link M7005 w cenie około 160 PLN.





























źródło: Info Prasowe - TP-Link