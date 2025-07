Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nazwa skądś znajoma? Spokojnie, to nie powraca niezbyt lubiany system operacyjny, a najnowsza obudowa firmy Chieftec. Vista (oznaczenie modelu: GT-01B-OP), należy do popularnej klasy MidTower, utrzymanej w nowoczesnym stylu szerokiej panoramy na zawartość komputera. Możemy w niej umieścić kartę graficzną o w rozmiarze do 400 mm, chłodnice zestawów AIO o długości 360 mm lub wieżowy schładzacz procesora o wysokości 160 mm. W zestawie otrzymujemy trzy zainstalowane wentylatory 120 mm A-RGB z kontrolą prędkości pracy PWM. Obudowa jest dedykowana do ustawienia jej na biurku, skąd będziemy mieli wygodny dostęp do panelu O/I oraz złącz USB i Audio. Ceny jeszcze nie podano.































źródło: TechPowerUP