Chuck Norris ambasadorem World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rok 2020 był pełen wyzwań dlatego też dobrze na koniec zobaczyć znaną i lubianą twarz… Wargaming z dumą ogłasza, że Chuck Norris został ambasadorem World of Tanks i w święta dołączy do gry! Od 9 grudnia do 11 stycznia 2021 tradycyjny garaż w grze zamieni się w świąteczne miasteczko, które czołgiści będą mogli dowolnie dekorować. Jednym z mieszkańców będzie legendarny aktor filmów akcji, Chuck Norris! Codziennie będzie dawał graczom zadanie do wykonania, łącznie będzie ich 32. Wyzwania Chucka to fantastyczna okazja, aby zdobyć mnóstwo ciekawych i wartościowych nagród. Jedną z nich będzie możliwość zdobycia Chucka Norrisa na stałe w grze, jako dowódcę czołgu! Poza wizerunkiem warto dodać, że aktor użyczył również swojego głosu.







Świąteczne miasteczko będziemy ozdabiać korzystając z 4 różnych kolekcji ozdób. Jest wiele ciekawych rzeczy do odnalezienia jak pianista grający utwory świąteczne mieszkańcom czy gigantyczna choinka. Ozdabiając miasteczko wzmacniamy wskaźnik świątecznej atmosfery, a dzięki temu zdobywane nagrody stają się coraz lepsze. Do wyboru mamy setki różnych ozdób, także miasteczko dostosujemy do własnego gustu. W tym świątecznym czasie nie mogło zabraknąć również śnieżynek, które codziennie będą dawały specjalne nagrody. Są 4 różne śnieżynki odpowiedzialne za poszczególne kolekcje dekoracji: bożonarodzeniowe, noworoczne, księżycowy i magiczny nowy rok.



Święta to również tradycyjny czas prezentów. Każdy gracz, bez względu na to czy był dobry czy nie, dostanie od nas czołg – zupełnie nowy, niemiecki niszczyciel IV poziomu Pz.Sfl. IC z mechanizmem ładowania automatycznego! Aby odebrać ten pojazd wystarczy zalogować się do World of Tanks na PC po 9 grudnia.

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming