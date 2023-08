Club 3D CAC-1917 International Travel Charger 140W GaN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli podróżujesz trochę po świecie, to wiesz jakim utrapieniem jest wożenie z sobą kompletu przejściówek do gniazdek zasilania, by podłączyć ładowarkę swojego telefonu lub zasilacz laptopa. Dlatego firma Club 3D proponuje nam uniwersalne urządzenie ładujące CAC-1917 International Travel Charger 140W GaN, które już w zestawie posiada wszystkie potrzebne łącza. Ładowarka dzięki małej masie (466 gramów) i wymiarach, jest łatwa do przenoszenia w podręcznym bagażu. Wyposażono ją w technologię GaN, cztery porty USB Type-A (1x) i C (3x) oraz wsparcie dla PPS + Power Delivery (PD) 3.1. Nad ładowaniem urządzeń pieczę pełni zestaw zabezpieczeń OCP-OTP-SCP-OVP. Ceny nie podano.



















Źródło: Info Prasowe - Club 3D