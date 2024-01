Cooler Master - serie zasilaczy X Silent Edge Fanless i X Silent Max

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

O bez wentylatorowym zasilaczu Cooler Master X Silent Edge o mocy 1100W (w serii będzie jeszcze model 850W), już pisaliśmy na naszych łamach, ale teraz producent odsłonił kilka dodatkowych faktów o tym modelu. Otóż chłodzenie sporych, wewnętrznych radiatorów oparte zostało o technologię rur gazowych HeatPipe, wyposażono go w system czujników Digital Monitoring, do śledzenia temperatury i obciążenia w czasie rzeczywistym, co w połączeniu z oprogramowaniem MasterCTRL Software umożliwia użytkownikowi monitorowanie parametrów zasilacza i zarządzanie nimi z poziomu komputera. Prócz tego producent przygotował dla użytkowników, którzy się nie boją cichego wentylatora, model X Silent Max.







Seria ta otrzyma super cichy wirnik, który ma generować szumy na maksymalnym poziomie 20 db, a więc w zakresie niemal niesłyszalnym. Tutaj również dostaniemy szereg czujników do monitorowania pracy zasilacza oraz oprogramowanie MasterCTRL Software. Trochę więcej można usłyszeć w materiale filmowym poniżej, choć głos prezenterki jest trochę irytujący...























Źródło: TechPowerUP