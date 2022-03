Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master słynie nie tylko z cenionych rozwiązań chłodzących, ale również z wydajnych i dobrze wykonanych zasilaczy. Potwierdzeniem tego jest najnowsza seria Elite V4 przeznaczona dla średniej klasy PC, a model o mocy 500 W stanowi optymalny wybór w swojej półce cenowej. Cooler Master Elite 500 230V V4 to zasilacz komputerowy wykonany w standardowym formacie ATX 12V. Przedstawiany jest on przez producenta jako niezawodny wybór dla domowych pecetów i systemów biurowych. Cechuje się on sprawnością na poziomie 85%, co potwierdza certyfikat 80 Plus.







Urządzenie posiada wentylator o średnicy 120 mm, który powinien cicho i skutecznie schłodzić komponenty zawarte w obudowie. Zasilacz wyposażony jest również w stałe okablowanie z pojedynczą wtyczką EPS, pięcioma złączami SATA, trzema molex oraz dwoma PCIe (6+2).



Cooler Master Elite 500 230V V4 otrzymał też aktywny układ PFC, który odpowiedzialny jest za korekcję współczynnika mocy. Zasilacz wyróżnia się szeregiem zabezpieczeń elektrycznych (OVP, OPP, OTP, SCP, UVP), zapewnia także stabilną pracę w temperaturach od 10 do 40 stopni Celsjusza przy zachowaniu pełnej żywotności.



Warto wspomnieć również o wysokiej tolerancji mocy szczytowej zasilacza, dzięki której urządzenie może przyjąć dodatkowe 50 W mocy obciążenia. W takim stanie zasilacz będzie mógł pracować maksymalnie 10 sekund przed wyłączeniem, co w sytuacjach awaryjnych da użytkownikowi dodatkowy czas na zabezpieczenie danych przed ich utratą.

Zasilacz Cooler Master Elite 500 230V V4 dostępny jest w sklepach w cenie od 189 PLN. Producent obejmuje go 3-letnią gwarancją.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia