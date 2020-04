Cooler Master GS750 - stojak na słuchawki z ładowarką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master GS750 to stojak, który nie tylko ułatwia utrzymanie porządku na biurku, lecz także pełni dodatkowe funkcje. Producent chwali się zintegrowaną w podstawie bezprzewodową ładowarką o mocy 10 W, która umożliwia ładowanie urządzeń zgodnych ze standardem Qi. Wystarczy położyć sprzęt (np. smartfon) na bazie, by sprawnie uzupełnić w nim energię. To wszystko bez konieczności korzystania z dodatkowej, zajmującej miejsce na biurku maty. Statyw Cooler Master GS750 posiada hub, który oferuje dwa porty USB 3.0. Dzięki temu użytkownik nie tylko nie traci gniazda w komputerze, lecz także zyskuje kolejne i łatwo dostępne.







W podstawie znalazło się również złącze mini-jack, do którego można podłączyć słuchawki. Takie rozwiązanie ułatwia organizację okablowania i pozwala skorzystać z wbudowanej w stojak karty dźwiękowej 7.1.



Cooler Master GS750 ma także system podświetlenia RGB LED. Cienka wiązka składająca się z trzynastu diod biegnie wokół dolnej krawędzi podstawy. Jej nastawy można zmieniać z poziomu oprogramowania przygotowanego przez producenta. Pozwala ono również dostosować ustawienia korektora graficznego dla wbudowanego układu dźwiękowego, podbić basy czy wyeksponować górne rejestry.



Cena statywu na słuchawki Cooler Master GS750 będzie oscylowała w okolicach 399 PLN.





Dane techniczne:

• model: GS750

• materiały: ramię - aluminium, baza - tworzywo sztuczne, naturalna guma

• kolor: czarny

• podświetlenie: RGB LED, 13 diod

• złącza: 2 x USB 3.0, 1 x mini-jack 3,5 mm typu combo (mikrofon + słuchawki)

• wbudowana ładowarka:

- zgodna ze standardem Qi

- moc 10 W

- zabezpieczenia: przeciw przeładowaniu, przegrzaniu i ładowaniu obcych obiektów

- obszar ładowania: górna część bazy, centrum ładowarki w miejscu logo Cooler Master

• oprogramowanie: kontrola ustawień karty dźwiękowej i podświetlenia

• wymiary (D x S x W): 160 x 100 x 275 mm



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia