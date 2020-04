SilentiumPC Vero - zasilacze DC-DC z certyfikatem 80 PLUS Bronze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wysokie parametry zasilaczy komputerowych Vero L3 i Vero M3 to efekt użycia w ich budowie sprawdzonych komponentów wysokiej klasy, znanych dotychczas raczej z wyższych segmentów. Podstawą są konwertery DC-DC jak również tajwańskie kondensatory elektrolityczne (w tym ten główny, filtrujący powiększony do nawet 470 µF w Vero L3/M3 700 W) i aluminiowo-polimerowe (solid state) Teapo, wszystkie certyfikowane do działania w temperaturze do 105⁰C. Gwarantuje to precyzyjną regulację napięć, stabilne działanie, wysoką maksymalną moc, także podczas długotrwałego obciążenia i przy nowoczesnych procesorach i kartach graficznych, których zapotrzebowanie na energię elektryczną dynamicznie zmienia się w trakcie działania.







Wysoka sprawność zasilaczy Vero z serii L3/M3 potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS® Bronze. Zmierzona efektywność zasilaczy spełnia wymagania standardu z dużą nawiązką: około 87-88% przy 20-procentowym obciążeniu, ~90% przy 50% oraz ponad 87% przy maksymalnym obciążeniu.



Niewielkie straty wynikające z wysokiej sprawności przekładają się nie tylko na niższe rachunki za prąd. To także mniejsza ilość wydzielanej energii cieplnej, a tym samym niższe temperatury we wnętrzu zasilaczy Vero L3/M3 i cichsze działanie ich wentylatora. Pomaga w tym również zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza wnętrze z radiatorami o powiększonej pojemności cieplnej.



Dzięki temu, sterowany termicznie wentylator Sigma HP 120 mm z łożyskiem HBS może działać z bardzo niską prędkością (do 750 obr./min) aż do połowy obciążenia mocy znamionowej zasilacza. Jednak nawet przy większym zapotrzebowaniu wentylator nie rozkręca się powyżej 1000 obr./min: do około 400 W w przypadku Vero L3 500 W i do około 500 W w Vero L3/M3 600 i 700 W. Tym samym, szum generowany przez wentylator jest wyraźnie cichszy niż w poprzedniej rodzinie zasilaczy Vero L2/M2.



Wszystkie zasilacze ATX z rodziny Vero L3 i Vero M3 wyposażone zostały w konwertery DC-DC i jedną mocną linię +12 V, która odpowiedzialna jest za dostarczenie prądu do najbardziej wymagających komponentów czyli procesora i karty graficznej. Taka budowa zasilacza pozwala na dużą swobodę w konfiguracji komputera, niezależnie od tego czy ma to być zestaw dla gracza – zbalansowane obciążenie generowane przez procesor i kartę graficzną, czy stacja robocza z ponadprzeciętnie wydajnym i wymagającym CPU. Poszczególne wersje są w stanie dostarczyć w sposób ciągły następującą ilość prądu na linii +12 V:

• Vero L3 500 W: 492 W (+12 V)

• Vero L3/M3 600 W: 588 W (+12 V)

• Vero L3/M3 700 W: 696 W (+12 V)



Zasilacze SilentiumPC Vero L3/M3 wyposażone zostały w komplet zabezpieczeń:

• OVP (Over Voltage Protection) / zabezpieczenie nadnapięciowe

• SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe

• OPP (Over Power Protection) / zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

• SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi

• UVP (Under Voltage Protection) / zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem





Zasilacze z serii Vero L3/M3 mają eleganckie, czarne wykończenie Pure Black oraz wygodne, płaskie i taśmowe wiązki kablowe, które pozwalają na łatwe rozprowadzenie przewodów we wnętrzu obudowy, poprawiając jednocześnie cyrkulację powietrza. Zestaw przewodów i złącz został dopasowany do mocy i tym samym możliwości zasilacza.



• Vero L3/M3 700 W: ATX 24-pin; podwójny 8-pinowy EPS 12 V (2× 4+4); trzy złącza PCI-Express 8-pin (każde w systemie 6+2); komplet przewodów SATA (7 sztuk) i MOLEX (×2).

• Vero L3/M3 600 W: ATX 24-pin; podwójny 8-pinowy EPS 12 V (2× 4+4); dwa złącza PCI-Express 8-pin (każde w systemie 6+2); komplet przewodów SATA (7 sztuk) i MOLEX (×2).

• Vero L3 500 W: ATX 24-pin; 8-pinowy EPS 12 V (4+4); dwa złącza PCI-Express 8-pin (każde w systemie 6+2); komplet przewodów SATA (7 sztuk) i MOLEX (×2).



Wersje niemodularne zasilaczy Vero L3 mają obudowę o mniejszych wymiarach. Całkowita głębokość wynosi 140 mm, co znacząco ułatwia aranżację okablowania w obudowach z małą ilością miejsca w dolnej komorze i zatoce serwisowej.



Modele Vero L3 Bronze 500/600/700 W mają okablowanie przymocowane na stałe, natomiast Vero M3 Bronze 600/700 W są częściowo modularne: na stałe przymocowane są zawsze używane wiązki ATX 24-pin oraz 8-pinowe przewody EPS (dwie końcówki w systemie 4+4), natomiast reszta okablowania (w tym złącza PCI-E, MOLEX oraz SATA) jest modularna i może być dowolnie odłączana/podłączana w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika.



Potwierdzeniem najwyższej klasy zasilaczy SilentiumPC Vero L3 Bronze o mocy 500/600/700 W oraz M3 Bronze o mocy 600/700 W jest 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door. Użytkownik może zgłosić się bezpośrednio do działu wsparcia SilentiumPC, a zasilacz zostanie odebrany i odesłany na koszt producenta.



Przewidywane ceny detaliczne:

• Vero L3 Bronze 500 W: 199 PLN

• Vero L3 Bronze 600 W: 219 PLN

• Vero L3 Bronze 700 W: 249 PLN

• Vero M3 Bronze 600 W: 249 PLN

• Vero M3 Bronze 700 W: 279 PLN































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC