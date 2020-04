Cooler Master MH752 - gry z dźwiękiem przestrzennym 7.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MH752 to headset dla graczy, który w przeciwieństwie do większości konkurentów, nie został wyposażony w dziesiątki kolorowych diod LED. Jak twierdzi producent, w tym modelu priorytetem były komfort użytkowania i jakość, zarówno wykonania jak i dźwięku. Postawiono na duże, obszyte ekoskórą i wypełnione miękką pianką nauszniki. Wnętrza muszli skrywają 40-milimetrowe, dynamiczne przetworniki. W połączeniu z wbudowanym układem dźwiękowym 7.1 mają one generować dźwięk, który zachwyci graczy szeroką sceną i szczegółowością. Usłyszenie kroków, szelestu liści i kierunku, z którego one dochodzą, nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Komunikacja głosowa odbywa się z wykorzystaniem odłączanego, dookólnego mikrofonu.







Headset Cooler Master MH752 potrafi współpracować niemal z dowolnym źródłem sygnału. Urządzenie ma wymienny przewód sygnałowy, a producent dołącza w standardzie dwa - jeden z wtyczką mini-jack 3,5 mm, drugi z kolei ze złączem USB. Skorzystać ze słuchawek będą więc mogli zarówno pecetowi, jak również konsolowi i mobilni gracze. Za sterowanie głośnością i wyciszanie mikrofonu odpowiada zintegrowany pilot.



Pozwala on także na aktywację i dezaktywację wspomnianego już trybu dźwięku przestrzennego 7.1. Całość, mimo sporych rozmiarów, waży 340 gramów. Zestaw nie powinien zatem nadmiernie ciążyć na głowie. Zainteresowani zakupem znajdą gamingowy headset Cooler Master MH752 w sklepach. Ceny zaczynają się od około 349 PLN.





Dane techniczne:

• typ: słuchawki nagłowne, wokółuszne, zamknięte

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• przetworniki: 40 mm, dynamiczne z magnesami neodymowymi

• impedancja: 26 Ohm

• czułość: 97 dB (+/- 3 dB)

• Sterowanie: głośność, wyciszanie mikrofonu, czułość mikrofonu, tryb 7.1

• Mikrofon:

- dookólny, odłączany

- pasmo przenoszenia: 100 Hz - 10 kHz

- czułość: -42 dB (+/-3 dB)

- SNR: > 55 dB

• Waga: 340 g

• Interfejsy:

- USB - odłączany przewód 1.5 m

- mini-jack 3.5 mm - odłączany przewód 1.5 m































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia