Motorola powraca z nowymi flagowymi smartfonami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Szukasz zaawansowanych technologii łączących wszystkie najistotniejsze kategorie w jednym urządzeniu? Co powiesz na szybką łączność 5G, dynamiczny wyświetlacz prezentujący realistyczny obraz, niezrównane funkcje fotograficzne, zupełnie bezprecedensowy dźwięk i najpojemniejszą baterię spośród wszystkich telefonów 5G na rynku? Skonstruowana z myślą o szybkości, mocy i najwyższej wydajności w sieciach 5G, motorola edge+ ma najbardziej zaawansowany chipset na rynku: Qualcomm Snapdragon 865. Dzięki temu działa najszybciej — wyprzedzając o 25% poprzednie generacje, a ponadto reaguje na polecenia niemal natychmiast, przyspieszając przeglądanie stron internetowych, ułatwiając oglądanie wideo czy korzystanie z gier.







12 GB pamięci operacyjnej Micron DDR5 zapewnia płynne działanie urządzenia z o 30 proc. większą maksymalną przepustowością i mniejszym zużyciem baterii, dzięki czemu można w pełni korzystać z zalet łączności 5G. Innowacyjny zestaw anten 5G łączy się z sieciami działającymi w paśmie fal milimetrowych oraz poniżej 6 GHz. Zapewnia to globalną kompatybilność z sieciami 5G oraz możliwość osiągania w przyszłości szybkości transmisji ponad 4 Gb/s. Urządzenie łączy się też z błyskawicznie działającymi sieciami Wi-Fi w nowym standardzie Wi-Fi 6, który umożliwia jeszcze szybszą łączność z Internetem, wykorzystując mniej energii.



motorola edge+ wyróżnia się wyjątkowo efektownie zakrzywionym wyświetlaczem. Nowy ekran Endless Edge zachodzi na oba boki urządzenia pod kątem niemal 90 stopni i rozciąga się na 6,7 cala, by zapewniać niezwykłe doznania wizualne. Kinowe proporcje ekranu 21:9 doskonale nadają się do zastosowań rozrywkowych i stanowią standard stosowany w przebojowych filmach oraz serialach. Spektakularny wyświetlacz jest w stanie wyświetlać miliard odcieni kolorów oraz oferuje niezwykle dynamiczny obraz w jakości HDR10+. Użytkownicy z pewnością docenią też częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz, która zapewnia niezwykłą płynność ruchów przy każdym przewinięciu i przeciągnięciu.



Wyświetlacz Endless Edge jest nie tylko piękny, ale i funkcjonalny. Zakrzywiony ekran i wąska konstrukcja motorola edge+ zapewniają optymalne proporcje do obsługi telefonu i jego interfejsu jedną ręką, a Edge Touch — jedna z funkcji naszego nowego pakietu oprogramowania My UX — umożliwia dostosowywanie nowych sposobów interakcji z urządzeniem. Krawędzie telefonu pełnią też ważną rolę, gdy telefon nie leży w dłoni, ponieważ emitują widoczne z daleka sygnały świetlne dotyczące stanu ładowania baterii, połączeń przychodzących, alarmów i powiadomień. Nowa funkcja Moto Game Time umożliwia używanie dwóch dodatkowych przycisków, o dostosowywanym działaniu, u góry ekranu, po obróceniu telefonu na bok. Dzięki temu można na nim grać czterema palcami jak na konsoli.



motorola edge+ ma najdonośniejsze głośniki stereo w historii smartfonów oraz funkcje precyzyjnego dostrajania, dzięki którym można uzyskać pełniejszy i głębszy dźwięk o jakości profesjonalnej. Producentem technologii dostrajania dźwięku jest Waves — zdobywca nagrody Technical GRAMMY®, który zadbał o to, by muzyka, wideo i połączenia telefoniczne brzmiały głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek przedtem. Technologia Waves wywodzi się ze studiów nagraniowych i jest używana przez inżynierów dźwięku, producentów muzyki, filmów i programów telewizyjnych oraz nadawców. Zastosowana w smartfonie technologia emituje profesjonalny dźwięk z jakością niespotykaną dotychczas w tego typu urządzeniach.



System aparatów fotograficznych w motorola edge+ robi zdjęcia i nagrania wideo z jakością maksymalnie zbliżoną do lustrzanek cyfrowych. Aparat główny wyposażono w matrycę o rozdzielczości 108 MP — najwyższej dostępnej kiedykolwiek w smartfonie. Matryca ta jest fizycznie niemal trzykrotnie większa od matryc 12 MP stosowanych w poprzednich flagowych smartfonach. Dzięki technologii Quad Pixel ma ona czterokrotnie większą światłoczułość, dzięki czemu może wykonać niezwykle wyraźne zdjęcia we wszystkich warunkach oświetlenia. Wszechstronny system trzech aparatów fotograficznych, oferuje obiektyw odpowiedni do każdego ujęcia. Teleobiektywem z zoomem optycznym o wysokiej rozdzielczości 8 MP można zarejestrować więcej szczegółów z daleka. Obiektyw aparatu 16 MP o ultraszerokim kącie widzenia uchwyci więcej scenerii, a obiektyw Macro Vision doskonale sprawdza się podczas robienia zdjęć w zbliżeniu.



Twórcy materiałów cyfrowych docenią funkcje wideo motorola edge+, które umożliwiają nagrywanie filmów o niezwykle wysokiej rozdzielczości 6K. Najbardziej zaawansowana w branży funkcja stabilizacji wideo kompensuje rozmycia spowodowane przez ruch lub zmianę ostrości oraz zakrzywienie linii horyzontu, a nawet łączy optyczną i elektroniczną stabilizację obrazu, by zapewnić wyższą jakość wideo przy słabym oświetleniu. Nowa funkcja migawki wideo umożliwia robienie zdjęć o wysokiej rozdzielczości 20 MP podczas nagrywania filmów. System aparatu ma intuicyjne w obsłudze funkcje oprogramowania, takie jak tryb portretu wideo, który dodaje do nagrań piękny efekt rozmycia tła skupiający uwagę na filmowanym obiekcie. Podwójna optyczna stabilizacja obrazu w aparacie głównym i z teleobiektywem kompensuje niepożądane ruchy aparatu, dlatego w każdej sytuacji można uzyskać wyraźne i szczegółowe nagrania.



Do tak wysokiej wydajności i szybkiej łączności 5G dopasowano odpowiednie źródło energii, dlatego w tym urządzeniu zastosowano baterię o pojemności aż 5000 mAh — największa spośród wszystkich baterii telefonów 5G na rynku, która wystarczy na dwa pełne dni użytkowania. motorola edge+ umożliwia wygodne ładowanie bezprzewodowe a także szybkie ładowanie przewodowe z technologią TurboPower. Przy użyciu funkcji bezprzewodowego udostępniania energii, można łatwo zasilać inne urządzenia.





motorola edge powiększa rodzinę

Użytkownikom poszukującym super wydajnego urządzenia 5G w jeszcze przystępniejszej cenie przypadnie do gustu motorola edge, która oferuje imponujące funkcje fotograficzne, rozrywkowe i użytkowe. Model ten ma taki sam spektakularny ekran Endless Edge o przekątnej 6,7” oraz funkcje audio jak w motoroli edge+. Pracuje również w sieciach 5G w paśmie poniżej 6 GHz. Model posiada chipset Qualcomm® Snapdragon™ 765, połączony z pojemną baterią 4500 mAh. Urządzenie oferuje wszechstronny system trzech aparatów fotograficznych: główny ma rozdzielczość 64 MP, 16 MP z ultraszerokokątnym obiektywem z Macro Vision, a także 8 MP z teleobiektywem.



Tworzenie najlepszych flagowych smartfonów na rynku wymaga pokonywania ograniczeń związanych z wydajnością oraz konstrukcją. Motorola czerpie ze swojego wieloletniego doświadczenia i zaspokaja najważniejsze potrzeby użytkowników, oferując im urządzenia opracowane na podstawie szeroko zakrojonych badań konsumenckich. motorola edge+ i motorola edge to urządzenia ze ścisłej czołówki, a to dopiero początek…



Dostępność i ceny

motorola edge+ będzie dostępna w USA od 14 maja wyłącznie w sieci Verizon Wireless. Począwszy od maja motorola edge+ będzie dostępna w różnych krajach Europy (w cenie sugerowanej 1199 EURO).



motorola edge będzie dostępna w różnych krajach Europy od maja, w Polsce w cenie sugerowanej 2999 PLN. W ciągu kilku miesięcy motorola edge pojawi się w sprzedaży w USA, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, Chile, Meksyku oraz na wybranych rynkach regionu Azji i Pacyfiku.



























Źródło: Info Prasowe / Motorola