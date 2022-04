Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsze zasilacze Cooler Master MWE Gold V2 trafiły na rynek w 2020 roku. Dziś ta ceniona seria powiększa się o nowe modele, które tworzone były z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach. Na rynek trafiają właśnie nowe warianty MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2 objęte 10-letnią gwarancją producenta. Nie straszne im będą nawet najbardziej prądożerne zestawy komputerowe. Zasilacze firmy Cooler Master wyróżniają się certyfikatem 80 Plus Gold, co oznacza, że ich minimalna gwarantowana sprawność to 90%. Na wyposażeniu modeli MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2 znajdują się m.in. 2 złącza EPS i 6 złączy PCI-e, a ich cechą rozpoznawczą jest wysoka moc maksymalna, która zapewni uniwersalną kompatybilność ze wszystkimi płytami głównymi obecnej generacji i najwydajniejszymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce z serii RTX 30.







Dużą zaletą zasilaczy MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2 jest również ich cicha praca. Oba modele otrzymały pojedynczy wentylator o średnicy 140 mm, który w zależności od warunków jest w stanie przejść w tryb półpasywny, a w przypadku dużego obciążenia wygeneruje hałas na poziomie zaledwie ok. 25 dBA. Co więcej będą one w stanie bezproblemowo pracować nawet w temperaturze 50 stopni Celsjusza, co z pewnością docenią overclockerzy testujący nowe granice możliwości komputera.



Modele MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2 są w pełni modularne, a ich przewody wyróżniają się płaską konstrukcją. To oznacza nie tylko pozytywny wpływ na przepływ powietrza w obudowie, ale także dużą łatwość w ich dostosowywaniu. Resztę specyfikacji zasilaczy uzupełnia standardowa wtyczka ATX 24-pin, 12 złączy SATA, a także komplet zabezpieczeń elektrycznych (OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP).



Zasilacze Cooler Master MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2 trafiają już do pierwszych sklepów i będą dostępne w cenie kolejno około 760 PLN i 1220 PLN. Producent udziela na oba modele aż 10-letniej gwarancji.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia