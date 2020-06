Cooler Master MWE Gold V2 i Bronze V2 w nowych wersjach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ooler Master postanowił odświeżyć zasilacze z serii MWE. W portfolio producenta debiutują w pełni modularne jednostki MWE Gold V2 oraz MWE Bronze V2 ze stałym okablowaniem. Obie linie PSU mogą pochwalić się certyfikatami 80 Plus (odpowiednio Gold i Bronze) oraz 5-letnią gwarancją. Zasilacze Gold V2 są adresowane do bardziej wymagających użytkowników. Są to jednostki z w pełni modularnym, płaskim okablowaniem. Użytkownicy mogą zatem podłączyć tylko te przewody, których potrzebują, co ułatwia utrzymanie porządku i optymalnego przepływu powietrza wewnątrz obudowy. Niezależnie od wariantu mocy (od 550 do 850 W), zasilacze Gold V2 posiadają po dwie wtyczki EPS. Powinno to przełożyć się na stabilność zasilania nawet przy dużym OC procesora.







W przypadku modeli MWE Bronze V2 dwa przewody tego typu są zarezerwowane dla wersji 600 W i mocniejszych. Podobnie jak w linii Gold V2, tutaj także okablowanie jest płaskie, choć przymocowane na stałe. W obu seriach producent zdecydował się na zastosowanie wentylatorów o średnicy 120 mm z łożyskami HDB, które powinny zapewnić ciche i wydajne chłodzenie nawet pod pełnym obciążeniem.



Zasilacze MWE Bronze V2 i MWE Gold V2 cechują się obecnością konwerterów napięcia DC-DC, układów rezonansowych LLC i kompletu zabezpieczeń elektrycznych (OVP, OPP, SCP, UVP, OTP). W “złotej” serii zastosowano półmostkowe przetwornice i uzyskano typową efektywność przekraczającą 90%, potwierdzoną certyfikatem 80 Plus Gold. Jednostki z linii MWE Bronze uzyskały z kolei certyfikację 80 Plus Bronze, która świadczy o sprawności powyżej 85% przy obciążeniu wynoszącym połowę maksymalnego.



Zasilacze Cooler Master MWE Bronze V2 są już dostępne w wybranych sklepach. Użytkownicy mają do wyboru warianty o mocy od 400 W do 750 W. Ich ceny wahają się w przedziale od około 200 PLN za bazowy model do 300 PLN za najmocniejszy. Jednostki z rodziny Gold V2 trafią na rynek we wrześniu i zaoferują od 550 W do 850 W. Ich ceny zaczynają się od około 360 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia