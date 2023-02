Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W portfolio firmy Cooler Master znajdziemy nie tylko obudowy, chłodzenia czy różne peryferia komputerowe, ale również takie akcesoria jak uchwyty na peryferia. Producent zaprezentował właśnie holder MasterAccessory GEM, który powinien wzorowo wywiązać się ze swojej roli. Cooler Master MasterAccessory GEM to elegancki uchwyt na urządzenia peryferyjne. Produkt można przymocować do szerokiej gamy materiałów magnetycznych i niemagnetycznych (o grubości do 4 mm), choć najlepiej sprawdzi się na bocznej ścianie obudowy komputerowej. rodukt wyposażony został w potężne magnesy i antypoślizgowy materiał dla dodatkowego bezpieczeństwa, dzięki czemu można liczyć na udźwig nawet do 2 kg. Warto zwrócić uwagę na uniwersalny kształt uchwytu - jest on w stanie bezpiecznie utrzymać nie tylko kontrolery gier czy słuchawki, ale także headset VR czy telefon komórkowy.







GEM posiada pokryte gumą stalowe ramiona, które mają zapewnić niezawodne wsparcie, chroniąc jednocześnie urządzenie peryferyjne przed zarysowaniami. Co więcej, całość otrzymała praktyczne wcięcie na przewód, który może umożliwić jednoczesne ładowanie. Chętni mogą dodatkowo zmodyfikować omawiane akcesorium dzięki dodatkom wykonanym dzięki drukarce 3D. Na stronie Printables.com znaleźć można gotowe projekty, które dodatkowo zwiększą funkcjonalność uchwytu.



Uchwyt Cooler Master MasterAccessory GEM niebawem powinien trafić do polskich sklepów. Jego sugerowana cena, to 25,99 €uro. Produkt dostępny będzie w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej.

















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia