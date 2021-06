Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MasterBox 540 to obudowa wyposażona w przedni panel inspirowany rozwiązaniami z nowoczesnych aut, ma lustrzane wykończenie DarkMirror i wbudowane pasy RGB LED. Pozwalają one na rozświetlenie w unikalny sposób frontu obudowy i przestrzeni wokół niej. Personalizację umożliwia dołączony kontroler LED. Użytkownicy mogą też sparować iluminację z posiadaną płytą główną, co pozwoli na synchronizację efektów w całym systemie. W środku obudowa Cooler Master MasterBox 540 oferuje miejsce na płyty główne E-ATX, karty graficzne o długości do 410 mm, sześć dysków, siedem kart PCIe czy trzy chłodnice cieczy.







Dwie z nich, górna i frontowa, mogą mieć po 360 mm długości. Alternatywnie można zainstalować siedem wentylatorów i tradycyjny cooler CPU o wysokości do 165 mm. Jest też przestrzeń na zasilacze o długości do 180 mm, a sama “piwnica”, w której ląduje PSU jest wentylowana.



Ułatwiony dostęp do montowanych beznarzędziowo komponentów zapewnia zdejmowany górny panel, a pakiet filtrów zapobiega gromadzeniu kurzu wewnątrz konstrukcji. Całości dopełnia panel I/O, który oferuje trzy porty USB, w tym jeden typu C (3.2 Gen 2) i dwa typu A (3.2 Gen 1), przycisk do sterowania iluminacją lub resetu oraz gniazdo audio typu combo. Wnętrze można z kolei podziwiać dzięki obecności okna ze szkła hartowanego, którego demontaż nie wymaga narzędzi.



Obudowa Cooler Master MasterBox 540 jest już dostępna w sklepach i kosztuje około 550 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox 540

• format: midi tower

• wymiary: 499,3 x 208,6 x 498 mm

• materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX, E-ATX (maks. 12” x 10,7”)

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 410 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm (lub 295 mm ze zdemontowaną klatką na HDD)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 4

• liczba zatok 2.5/3.5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 lub 2 x 140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

- 1 x 120 mm z tyłu (fabrycznie zainstalowany SickleFlow PWM ARGB)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica do 360 mm na górze

- chłodnica do 360 mm z przodu

- chłodnica 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB-C 3.2 Gen 2

- 2 x USB-A 3.2 Gen 1

- 1 x audio typu combo

- 1 x przycisk reset/sterujący podświetleniem (kontroler w zestawie)

• filtry przeciwkurzowe: tak (przód, góra, dół)





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia