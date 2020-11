Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterBox K501L RGB i K501L to obudowy midi tower. Od frontu przyciągają uwagę asymetrycznymi, kątowymi panelami. Przez ażurową maskownicę widać podświetlane wentylatory o średnicy 120 mm. W modelu K501L RGB wentylator oferuje wiele barw, natomiast w wersji K501L iluminacja ma kolor czerwony. Każda z obudów ma w komplecie jeszcze jeden, tylny wentylator, który wyprowadza ciepłe powietrze na zewnątrz. Jeśli dla kogoś dwa śmigła to za mało, konstrukcje Cooler Master MasterBox K501L RGB i K501L dają możliwość instalacji kolejnych pięciu. Jest też dość miejsca na duże zestawy AiO. Producent chwali się, że obudowy są w stanie pomieścić po dwie chłodnice o długości 360 milimetrów.







Zwolennicy tradycyjnych chłodzeń CPU mogą rozglądać się za modelami o wysokości do 165 mm. Karty graficzne mogą z kolei mieć długość do 410 mm. Konstrukcje pozwalają na montaż do siedmiu kart PCI-E. Przez bezkrawędziowe okno, które pełni rolę bocznej ścianki, można podziwiać zainstalowane w środku komponenty. Nie powinny one zbyt szybko pokryć się kurzem, gdyż producent zabezpieczył kanały wentylacyjne stosownymi filtrami. Obudowy Cooler Master MasterBox K501L RGB i K501L zaopatrzono w panele I/O, które mają dwa porty USB (po jednym 3.0 i 2.0) oraz po dwa złącza audio typu mini-jack.



Za obudowę Cooler Master MasterBox K501L RGB przyjdzie nam zapłacić około 239 PLN. Jej dostępność przewidziana jest na pierwszy tydzień grudnia.





Dane techniczne:

• model: MasterBox K501L RGB, MasterBox K501L

• format: midi tower

• wymiary (W x S x G): 496 x 217 x 469 mm

• materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

- szkło akrylowe w modelu K501L

- szkło hartowane w modelu K501L RGB

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX, SSI-CEB, E-ATX (maks. 12 x 10,7”)

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 410 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm (lub 295 mm ze zdemontowaną klatką na HDD)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 lub 2 x 140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu (1 fabrycznie zainstalowany)

- 1 x 120 mm z tyłu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica do 360 mm na górze

- chłodnica do 360 mm z przodu

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia