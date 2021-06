Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa wersja “sześćsetki” wyraźnie czerpie z mniejszego modelu MB400L. Tu jednak jest miejsce na pełnowymiarowe płyty ATX. W wybranych wersjach zmieszczą się też napędy 5.25”. Każdorazowo przód obudowy jest wykonany ze szczotkowanego aluminium i ma dyskretne, transparentne logo producenta. Po zainstalowaniu wewnątrz podświetlanego wentylatora, mieni się, ożywiając stonowany front konstrukcji. Obudowa posiada siedem slotów na karty PCIe i pozwala na montaż coolerów procesora o wysokości do 161 mm. Do tego można dołożyć sześć kolejnych śmigieł, a utrzymanie wnętrza w czystości mają ułatwić zainstalowane filtry przeciwkurzowe.







W wersjach z zatoką 5.25” da się zamontować trzy chłodnice cieczy, przy czym największa nie powinna mierzyć więcej niż 360 mm. Jest też miejsce na kartę graficzną o długości do 400 mm i 180-milimetrowy zasilacz. Modele bez miejsca na napęd optyczny są nieco mniejsze. Karta graficzna może tam mieć nie więcej niż 350 mm, a zasilacz maksymalnie 160 mm. Fani chłodzeń wodnych powinni wybierać spośród radiatorów o długości do 280 mm. Zainstalowane wewnątrz komponenty da się wyeksponować poprzez okna ze szkła hartowanego lub ukryć za stalową ścianką. Funkcjonalność uzupełnia panel I/O z dwoma portami USB typu A (3.2 Gen 1) i gniazdem audio typu combo.



Obudowa Cooler Master MasterBox MB600L V2 jest już dostępna w polskich sklepach. Jej ceny nieznacznie różnią się w zależności od wybranego wariantu. Każdorazowo oscylują jednak w okolicach 300 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox MB600L V2

• format: midi tower

• wymiary

- wersja z zatoką 5.25”: 460.5 x 204 x 455.3 mm

- wersja bez zatoki 5.25”: 405.5 x 204 x 455.3 mm

• materiał: stal i tworzywa sztuczne, szkło hartowane (w wersji z oknem)

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 161 mm

• maks. długość karty graficznej:

- w wersji z zatoką 5.25”: do 400 mm

- w wersji bez zatoki 5.25”: do 350 mm

• maks. długość zasilacza:

- w wersji z zatoką 5.25”: do 180 mm

- w wersji bez zatoki 5.25”: do 160 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 2.5/3.5”: 2

• liczba zatok 5.25”: 1 (w wersji z wymienioną zatoką)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 1 x 120/140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

- 1 x 120 mm z tyłu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- w wersji z zatoką 5.25”:

▪ do 240 mm na górze (maks. wysokość 32 mm)

▪ do 360 mm z przodu

▪ do 120 mm z tyłu

- w wersji bez zatoki 5.25”:

▪ do 240 mm na górze (maks. wysokość 32 mm)

▪ do 280 mm z przodu

▪ do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB-A 3.2 Gen 1

- 1 x audio typu combo

• filtry przeciwkurzowe: tak (przód, góra, dół)



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia