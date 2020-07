Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterBox NR200 i NR200P to obudowy typu mini-ITX. Mimo kompaktowych rozmiarów oferują one dość miejsca nawet na trójslotowe karty graficzne, masywne chłodzenia cieczą i dodatkowe wentylatory. Są to obudowy adresowane do entuzjastów niewielkich, lecz wydajnych PC, w których producent postawił na maksymalną funkcjonalność i ergonomię. Każdy panel czy część ramy można zdemontować, by uzyskać dostęp do wnętrza z dogodnej perspektywy. Zewnętrzne ścianki można zakładać i zdejmować bez potrzeby użycia narzędzi, podobnie jak górne wentylatory.







Wewnątrz obudów Cooler Master MasterBox NR200 i NR200P jest dość przestrzeni na trójslotowe karty graficzne i wydajne chłodzenia AiO. W przypadku tych pierwszych długość nie powinna przekraczać 330 mm, z kolei radiatory mogą mierzyć do 280 mm. Aktywne chłodzenie procesora może mieć do 157 mm wysokości. Jest też miejsce na siedem dodatkowych wentylatorów.



Dwa z nich, o średnicy 120 mm i 92 mm, znajdują się w komplecie. Model Cooler Master MasterBox NR200P jest też wyposażony w uchwyt do pionowego montażu GPU. Dzięki temu użytkownicy, którzy zdecydują się na panel boczny z hartowanego szkła, mają zyskać efektowniejszy wygląd wnętrza. Z kolei osoby, które zamontują perforowaną ściankę, mają docenić łatwiejszy dostęp grafiki do chłodnego powietrza.



Obudowy Cooler Master MasterBox NR200 i NR200P są wykonane z grubej, w ocenie producenta, stali i ważą około siedmiu kilogramów. Użytkownicy będą mogli wybrać między białym i czarnym wariantem. Producent postawił na malowanie metodą proszkową, która zapewnia lepszą trwałość i odporność na zarysowania, a jednocześnie jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego.



Obudowy Cooler Master zostały wycenione na 359 PLN za MasterBox NR200 i 449 PLN za NR200P.





Dane techniczne:

• model: MasterBox NR200, MasterBox NR200P

• wymiary: 376 x 185 x 292 mm

• waga: 6.99 kg

• materiały: malowana proszkowo stal SGCC, szkło hartowane

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ITX, m-DTX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 157 mm

• maks. długość karty graficznej: 330 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 3

• miejsca na dodatkowe wentylatory: 7

- fabrycznie zainstalowane: 1 x 120 mm, 1 x 92 mm

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, do 280 mm długości



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia