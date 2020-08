Cooler Master MasterBox NR600P - obudowa dla stacji roboczych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterBox NR600P to pozbawiona ozdobników obudowa z segmentu midi tower. Jej wnętrze pozwala na montaż płyt głównych w formacie E-ATX, a także SSI-EEB. Dzięki temu użytkownicy mogą skorzystać z procesorów klasy serwerowej, jak Intel Xeon czy AMD Epyc. Wnętrze pomieści też najmocniejsze karty graficzne (do 410 mm) i zasilacze (do 276 mm). Dwa z dziewięciu dysków można wymieniać “w locie”, a opcjonalne klatki pozwalają na montaż kolejnych nośników. Obudowa posiada w zestawie dwa wentylatory o średnicy 140 mm, które zasysają chłodne powietrze do wnętrza poprzez przedni panel typu mesh. Fabryczne, tylne śmigło o średnicy 120 mm wyprowadza ciepło na zewnątrz.







Entuzjaści mogą dołożyć kolejne trzy wentylatory lub wymienić je na chłodnice wody. Konstrukcja pozwala na montaż trzech zestawów AiO. Na przedniej ściance zmieści się radiator o długości do 280 mm, górny może mieć 360 mm, a tylny 120 mm.



Wszystkie wloty powietrza zabezpieczono filtrami przeciwkurzowymi, dzięki którym utrzymanie wnętrza w czystości powinno być prostsze. Obudowę Cooler Master MasterBox NR600P wyposażono w rozbudowany panel I/O. Oprócz nowoczesnych interfejsów USB (jeden typu C, dwa 3.0) i gniazda audio typu combo, oferuje on też szybki czytnik kart pamięci SD, który korzysta z interfejsu USB 3.0.



Obudowa Cooler Master MasterBox NR600P trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu. Jej sugerowana cena detaliczna wynosi około 699 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox NR600P

• wymiary: 493 x 220 x 506 mm

• materiał: stal, tworzywa sztuczne

• obsługiwane formaty płyt głównych: E-ATX, ATX, m-ATX, m-ITX, SSI CEB, SSI EEB

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 171 mm

• maks. długość karty graficznej:

◦ 410 mm bez klatki na HDD,

◦ do 280 mm z dodatkową klatką na HDD

• maks. długość zasilacza: 276 mm (zalecane 180 mm)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 4

• liczba zatok 3.5”: 1

• liczba zatok 3.5” / 2.5” Combo: 2 (1 x klatka na dyski)

• liczba zatok typu hot-swap 2.5” / 3.5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm na górze

- 2 x 120/140 mm z przodu (zainstalowane 2 x 140 mm)

- 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica 120/240/360 mm na górze (do 43 mm wysokości)

- chłodnica 120/140 mm lub 240/280 mm po demontażu klatki na dyski z przodu

- chłodnica 120 mm (z tyłu)

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB-C

- 2 x USB 3.0

- 1 x wejście/wyjście słuchawkowe

- 1 x czytnik kart pamięci SD/MMC





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia