Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Nietuzinkowy design, przepastne wnętrza i materiały premium to cechy rozpoznawcze nowych obudów Cooler Mastera. Modele MasterBox TD500 Mesh i TD500 Mesh White powinny zadowolić użytkowników, którzy nie uznają kompromisów i lubią się wyróżniać. Obudowy Cooler Master MasterBox TD500 Mesh przykuwają uwagę trójwymiarowym designem frontowego panelu. Jest on perforowany w celu zapewnienia optymalnego przepływu powietrza i odpowiednich wrażeń wizualnych. Potwierdzają to trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory o średnicy 120 mm z podświetleniem ARGB LED.







Jest ono widoczne poprzez okno wykonane z krystalicznego szkła hartowanego, jak i przednią ściankę o strukturze mesh. Producent zadbał również o odpowiednią ochronę przeciwkurzową - stosowne filtry znajdują się z przodu, na górze i na dole obudowy. Całość wykonano ze stali, szkła i tworzyw sztucznych.



Cooler Master MasterBox TD500 Mesh i TD500 Mesh White należą do grupy najbardziej przestronnych z segmentu midi tower. Pozwalają one na montaż płyt głównych w formacie E-ATX o wymiarach do 305 x 272 mm, kart graficznych o długości 410 mm oraz dwóch chłodnic wodnych o długości 360 mm i jednej 120 mm. Alternatywnie można zainstalować aktywne chłodzenie procesora o wysokości do 165 mm i do siedmiu wentylatorów o średnicy 120 mm wymuszających obieg powietrza.

Wewnątrz zmieści się siedem kart rozszerzeń oraz sześć dysków w formacie 2,5”. Na frontowym panelu MasterBox TD500 Mesh mają wyprowadzone po dwa porty USB 3.0 i gniazda audio. W komplecie znalazły się także kontroler podświetlenia ARGB i rozdzielacz niezbędny do podłączenia znajdujących się w zestawie wentylatorów. Producent podkreśla szeroką kompatybilność systemu iluminacji, przedstawiając certyfikaty zgodności z systemami Asusa (Aura Sync), Gigabyte (Fusion), MSI (Mystic Light Sync) i ASRocka (Polychrome Sync).



Obudowy Cooler Master MasterBox TD500 Mesh i TD500 Mesh White mają dziś swoją premierę na targach CES. Ich ceny będą oscylowały w okolicach 400 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox TD500 Mesh, MasterBox TD500 Mesh White

• dostępne opcje kolorystyczne: czarna, biała

• format: E-ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 493 x 217 x 469 mm

• materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

• waga: 6.95 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: E-ATX (do 305 x 272 mm), ATX, m-ATX, m-ITX, SSI CEB

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 410 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm (lub 295 mm po zdemontowaniu kosza na dyski)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 4 typu combo (2 + 2)

• liczba zatok 3,5” / 2,5” Combo: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu (zainstalowane 3 x 120 mm ARGB LED)

- 1 x 120 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica 120/240/360 mm na górze (do 44 mm wysokości)

- chłodnica 120/240/280/360 mm z przodu

- chłodnica 120 mm (z tyłu)

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia