Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obudowa Cooler Master MasterBox TD500L to obudowa dla osób, które na równi z praktycznością cenią styl. Projektanci postawili na trójwymiarowy design frontowego panelu, który przypomina szlif diamentu. Jest on perforowany, dzięki czemu ułatwia dopływ chłodnego powierza do wnętrza obudowy. Z kolei zainstalowane komponenty można podziwiać poprzez bezkrawędziowe okno, którym całkowicie zastąpiono boczną ściankę. Utrzymanie porządku w obudowie ułatwiają zainstalowane filtry przeciwkurzowe, które chronią wszystkie wloty powietrza, oraz system organizacji okablowania.







Użytkownik może zainstalować kartę graficzną o długości do 410 mm i nawet trzy zestawy AiO z radiatorami od 120 mm (tył) do 360 mm (przód). Zwolennicy tradycyjnego chłodzenia mogą użyć coolera procesora o wysokości do 165 mm i wesprzeć go maksymalnie sześcioma wentylatorami. Jeden z nich, o średnicy 120 mm, znajduje się w komplecie i odpowiada za wyprowadzanie gorącego powietrza na zewnątrz. Oprócz nich w obudowie Cooler Master MasterBox TD500L jest miejsce na siedem kart rozszerzeń i cztery dyski - dwa w formacie 2.5” i dwa 3.5”.



Całość uzupełnia funkcjonalny panel I/O, który oferuje dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio. Konstrukcja wykonana ze stali, hartowanego szkła i tworzyw sztucznych jest już dostępna w sprzedaży. W sklepach ceny obudowy Cooler Master MasterBox TD500L zaczynają się od około 330 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox TD500L

• format: midi tower

• wymiary (W x S x G): 493 x 217 x 468 mm

• materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 410 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm (lub 295 mm po zdemontowaniu kosza na dyski)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 2 x 120/140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

- 1 x 120 mm z tyłu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica 120/240 mm na górze

- chłodnica 120/240/280/360 mm z przodu

- chłodnica 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia