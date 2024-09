Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Premiera chłodzenia Cooler Master MasterLiquid 360 Ion miała miejsce na początku lipca, a teraz ten flagowy produkt pojawił się w sprzedaży. Co oferuje najnowsze AiO i w jakiej cenie dostępne jest na rynku? Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid 360 Ion bazuje na nowej generacji pompy Gen X, która ma zapewnić aż 70% większą efektywność w porównaniu do swojego poprzednika. Ulepszona konstrukcja pozwala na chłodzenie procesorów o TDP sięgającym aż 330 W, co czyni ten model idealnym wyborem dla najbardziej wymagających użytkowników. Nowe chłodzenie od Cooler Mastera zostało wyposażone w trzy wentylatory Mobius 120P ARGB, które gwarantują optymalny przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu, jednocześnie oferując żywe i konfigurowalne efekty świetlne.







Produkt wyposażono w 2.1-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 480 x 480. Umożliwia on użytkownikom monitorowanie kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym oraz personalizację wizualizacji w różnych formatach multimedialnych. MasterLiquid 360 Ion jest zintegrowane z oprogramowaniem MasterCTRL, które zapewnia pełną kontrolę nad systemem chłodzenia. Użytkownicy mają tu opcje dostosowania wyświetlacza pompy, precyzyjnego ustawienia efektów świetlnych ARGB, monitorowania wydajności oraz łatwy dostęp do aktualizacji oprogramowania.



MasterLiquid 360 Ion cechuje estetyczny i nowoczesny design, przezroczysta, warstwowa obudowa z wielowymiarowym oświetleniem typu halo. Wbudowany kontroler ułatwia zarządzanie sygnałami PWM i ARGB zarówno dla pompy, jak i wentylatorów. Instalacja chłodzenia jest prosta i intuicyjna, dzięki szybkozłączkom i bezśrubowej konstrukcji. Dodatkowo, produkt wyposażony jest w specjalną folię ochronną na miedzianej podstawie, która pełni funkcję wstępnie nałożonej pasty termoprzewodzącej.



Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid 360 Ion jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 1000 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Cooler Master