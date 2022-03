Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror to chłodzenie typu all-in-one, które wyposażone zostało w nową dwukomorową pompę trzeciej generacji. Przebudowy doczekała się zarówno obudowa, jak i wirnik, co powinno przełożyć się na skuteczniejszą eliminację ciepła przy utrzymaniu cichej pracy. Spore znaczenie ma także ponad 25% większa powierzchnia chłodnicy, która zwiastuje niższe temperatury procesora przy znacznie mniejszym wysiłku wentylatorów. Zestaw wyposażony jest ponadto w dwa zupełnie nowe wentylatory SickleFlow o średnicy 140 mm, które cechują się prędkością obrotową do 1400 obr./min i maksymalnym poziomem hałasu 27 dBA.







Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror to nie tylko wydajne chłodzenie dla wymagających - to także zestaw niezwykle przyjemny dla oczu. Wszystko dzięki efektowi Infinite Mirror i pompie ARGB. Dzięki niewielkiemu kontrolerowi LED ARGB można spersonalizować podświetlenie chłodzenia wedle własnych preferencji nawet bez płyty głównej wspierającej ARGB. Produkt kompatybilny jest z platformami LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 oraz FM1.



Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML280 Mirror jest już dostępne w sklepach w cenie 459 PLN. Producent objął je 2-letnią gwarancją.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia