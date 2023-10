Cooler Master Sneaker X — premiera komputera w kształcie… buta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master odpowiedzialna za wiele wydajnych i innowacyjnych rozwiązań chłodzących zaprezentowała właśnie niecodzienny projekt gamingowego komputera stacjonarnego. Cooler Master Sneaker X inspirowany jest kultowymi butami sportowymi. Ten wyjątkowy PC powinien spodobać się miłośnikom sneakersów, którzy chcą dodać do swojej kolekcji coś wyjątkowego, a także graczom, którzy chcą zaprezentować swój styl obok swojej pasji do gier. Sneaker X chyba bezsprzecznie obrazuje zaangażowanie firmy Cooler Master w przesuwanie granic innowacji.







Ten niecodzienny komputer opiera się na pracy moddera JMDF, który pierwotnie przedstawił projekt na targach Case Mod World Series 2020, gdzie od razu mocno się wyróżniał. Niecałe trzy lata później koncepcja stała się faktem dzięki nowemu produktowi od Cooler Master, który niebawem trafi do sklepów z elektroniką.



Komputer Sneaker X został wyposażony m.in. w najnowszy chip od AMD lub Intela, płytę główną w formacie mini-ITX, zasilacz SFX, 3-slotową kartę graficzną od NVIDII oraz efektowne chłodzenie AiO. Nie zmienia to jednak faktu, że niemal połowę wartości stanowi tu nietypowy projekt obudowy, który powinien się świetnie prezentować niezależnie od tego, czy będzie umieszczony na biurku lub w salonie.



Komputer Cooler Master Sneaker X trafił już do sprzedaży i jest dostępny w salonach sferis.pl. Jego cena zaczyna się od 14999 PLN i różni się w zależności od konfiguracji.



































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia