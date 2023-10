Premiera napoju energetycznego World of Tanks x Vitamizu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Studio Wargaming, twórcy znanego na całym świecie World of Tanks, nawiązuje współpracę z polskim producentem napojów Vitamizu. Efektem kolaboracji obu marek jest wypełniona mocą linia dedykowanych napojów energetycznych World of Tanks. Vitamizu jest firmą, która swoje produkty tworzy na bazie naturalnych składników. Dzięki temu podejściu, w połączeniu z nieposkromioną naturą marki World of Tanks powstał wyjątkowy napój bez dodatku cukru, który zapewni graczom energię na nawet najbardziej wymagające starcia. Nowa propozycja dla czołgistów wejdzie do dystrybucji w całym kraju już od 16 października w sieciach sklepów Dealz.







Każda 500ml puszka napoju World of Tanks zawiera kod QR, które gracze mogą wykorzystać, aby wejść do gry z dodatkowymi bonusami, które zwiększą ich szansę na wygraną. Zrealizowany kod zagwarantuje debiutującym dowódcom zestaw startowy w postaci 500 sztuk złota, 7 dni konta premium plus oraz lekki czołg premium T2 (poziom II). Z kolei aktywni gracze World of Tanks otrzymają mały zestaw naprawczy. Moc czołgów czeka na wyciągnięcie ręki.











Źródło: Info Prasowe - Wargaming