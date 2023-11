Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master znana z komponentów komputerowych i wielu innowacyjnych rozwiązań zaprezentowała właśnie nowego gamepada Storm Controller. Nowy kontroler wyróżnia się wyjątkową konstrukcją wyraźnie nawiązującą do gamepada do konsoli Xbox 360. Całość ma znajomy, ergonomiczny kształt, charakterystyczną dla tego producenta kolorystykę oraz ręcznie rzeźbione uchwyty z antypoślizgową teksturą HALO zapewniającą pewny chwyt podczas intensywnych sesji. Omawiany model waży zaledwie 220 gramów. Gamepad Cooler Master Storm Controller wyposażony został w hybrydowy pad kierunkowy (D-PAD), który powinien zostać szczególnie doceniony przez miłośników bijatyk.







Dzięki temu rozwiązaniu można łatwo wybrać dany kierunek, jednocześnie ułatwiając ruchy i ukosy, tym samym zapewniając sobie przewagę w rozgrywce. Producent chwali się też odpowiednio dostrojonymi spustami, które mają zapewniać wysoką precyzję i brak przypadkowych naciśnięć. Storm Controller jest kompatybilny nie tylko z komputerami PC, ale także z urządzeniami z systemem Android czy OTT TV. Łatwo łączy się również z iPhonem, iPadem czy Apple TV. Można go podłączyć za pomocą przewodu USB-C lub bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Bluetooth 5.0. Co istotne, nie wymaga przy tym instalacji dodatkowego oprogramowania — mówimy zatem o urządzeniu typu Plug-and-Play. Ponadto Cooler Master deklaruje aż 40-godzinny czas pracy na baterii.



Warto wspomnieć o dostępności wbudowanych profilów bezprzewodowych (maks. do 4), dzięki którym gracze mogą łatwo i szybko przełączać się między urządzeniami bez konieczności rozłączania i ponownego parowania. Co więcej, w systemie Android gamepad wchodzi w unikalny tryb „Funkcji multimedialnych”. Ta funkcja umożliwia kontrolerowi sterowanie kursorem i np. odtwarzanie multimediów na urządzeniu z ekranem dotykowym.



Cooler Master Storm Controller oferuje obsługę dodatkowego uchwytu dla smartfonów o nazwie Cradle, który posiada system łatwej regulacji szerokości (od 6.5 do 8.5 cm) oraz nachylenia w zakresie do 220 stopni. Gracze mogą zatem łatwo ustawić swoje ekrany mobilne pod kątem idealnym do swojego stylu gry i komfortu.



Cooler Master Storm Controller trafi do europejskich konsumentów w grudniu tego roku w cenie 40 Euro. Produkt sprzedawany będzie w białej i czarnej wersji kolorystycznej. Uchwyt Cradle dostępny będzie osobno w cenie 10 Euro.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia