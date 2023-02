Cooler Master V SFX Platinum 1100 i 1300 - miniaturowe zasilacze ATX 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po prezentacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 stało się jasne, że era zasilaczy ATX 3.0 jest już na horyzoncie. Firma Cooler Master szybko dostosowuje się do sytuacji na rynku i prezentuje właśnie nowe modele V SFX Platinum o mocy 1100 W i 1300 W. Zasilacze Cooler Master V SFX Platinum otrzymały certyfikat 80 PLUS Platinum, co oznacza, że produkty te gwarantują minimalną sprawność 92% przy typowym obciążeniu. Dla osiągnięcia wysokiej mocy w środku zastosowano pełen mostek LLC oraz przetwornicę DC-DC. Co jednak najważniejsze, oba omawiane modele są w pełni zgodne ze standardem ATX 3.0, czyli powinny cechować się wysoką tolerancją na skoki obciążenia.







Wart podkreślenia jest fakt, że oba modele wykonane zostały w formacie SFX, dzięki czemu zmieszczą się one nie tylko do typowych obudów ATX, lecz także do mniejszych komputerów typu ITX. Producent chwali się, że seria V SFX Platinum stanowi kolejny krok milowy w rozwoju miniaturowych zasilaczy, po wydaniu pierwszego modelu SFX o mocy 850 W przez Cooler Master w 2021 roku.



Jak deklaruje producent, zasilacze zostały wykonane z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości produkcyjnych. Na pokładzie znalazły się w 100% japońskie kondensatory. Produkty wyróżniają się również w pełni modularną konstrukcją, a więc można liczyć na łatwe zarządzanie okablowaniem i możliwość zapewnienia odpowiedniej wentylacji w obudowie. Warto dodać, że zasilacze posiadają złącza 12VHPWR, które z pewnością okażą się przydatne do podłączenia kart graficznych GeForce RTX 4000 lub RTX 3000.



Zasilacze Cooler Master V SFX Platinum 1100 i 1300 zostały wycenione na 379 Euro (wariant 1100 W) i 389 Euro (1300 W). Do sprzedaży powinny trafić w II tygodniu lutego. Oba modele są objęte 10-letnią gwarancję producenta.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia