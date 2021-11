Cooler Master V850 Gold V2 White Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zamknięty w białej obudowie zasilacz Cooler Master V850 Gold V2 White to konstrukcja z segmentu premium. Uzbrojony w modularne okablowanie, oferuje dwie wtyczki EPS i sześć PCIe z przewodami o przekroju 16 AWG. Dzięki większej średnicy mogą one dostarczyć prąd o natężeniu do 10 A zamiast 7 A, jednocześnie wydzielając mniej ciepła i wykazując mniejszą rezystancję. Producent obiecuje, że w dalszym ciągu są one elastyczne i łatwe do ułożenia w obudowie. Urządzenie zostało wykonane w topologii half-bridge LLC i posiada konwertery napięcia DC-DC. W jego wnętrzu mają znajdować się wyłącznie japońskie kondensatory. Dzięki temu całość ma oferować niezawodność i stabilność przez lata. Wysoką efektywność konstrukcji potwierdza z kolei uzyskany certyfikat 80 Plus Gold. Średnia sprawność jednostki powinna więc przekraczać 90%.







Za chłodzenie zamkniętych w białej obudowie komponentów odpowiada wentylator o średnicy 135 mm. Ma on łożyskowanie FDB, dzięki któremu śmigło ma odznaczać się płynną pracą, minimalnymi wibracjami i dużą żywotnością. Na tę ostatnią korzystnie powinien wpłynąć fakt, że wentylator włącza się dopiero wtedy, gdy obciążenie jednostki przekroczy około 40%. Dopiero od tego poziomu śmigło płynnie wchodzi na obroty.



Osoby, które nie chcą korzystać z trybu półpasywnego, mogą wymusić ciągłą pracę systemu chłodzenia za pomocą przełącznika z tyłu obudowy. Jak przystało na zasilacz klasy premium, Cooler Master V850 Gold V2 White otrzymał komplet zabezpieczeń elektrycznych (OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP) i ma aktywny układ PFC. Jednostka jest zgodna ze specyfikacją ATX v2.52 i można ją już znaleźć w sklepach. Cena wynosi około 650 PLN.





Dane techniczne:

• model: V850 Gold V2 White (MPY-850V-AGBAG)

• moc: 850 W

• specyfikacja ATX: v2.52

• wymiary: 160 x 150 x 86 mm

• chłodzenie: wentylator o średnicy 135 mm, łożyska FDB, maks. prędkość 1545 obr./min.

• głośność:

- obciążenie 20%: 0 dBA;

- obciążenie 50%: 15,4 dBA;

- obciążenie 100%: 32,5 dBA;

• efektywność: 80 Plus Gold - typowo 90%

• zabezpieczenia elektryczne: OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP

• okablowanie (w pełni modularne):

- ATX 24-pin - x1

- EPS 4+4-pin - x1

- EPS 8-pin - x1

- SATA - x12

- molex 4-pin - x4

- PCI-E 6+2-pin - x6

• gwarancja: 10 lat





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia