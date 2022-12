Cooler Master: oficjalne otwarcie nowej siedziby w Tajpeij

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master świętuje właśnie 30-lecie swojego istnienia. W ramach jego obchodów producent ogłosił otwarcie nowej siedziby w Neihu, w północno-wschodniej części Tajpej na Tajwanie. Firma zainwestowała znaczne środki w nowy kampus centralizujący takie zespoły jak: Cooler Master Technology Inc., Cooler Master Corporation, a także nowo rozwijające się oddziały. Cooler Master uczci otwarcie nowej siedziby podczas obchodów “Decades of Shaping the Future”. Wydarzenie odbędzie się w środę 30 listopada 2022 r. i wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele mediów, goście ze świata nowych technologii, a także byli i obecni partnerzy firmy, którzy podzielą się wspomnieniami, osiągnięciami oraz swoją wizją przyszłości.







Kampus Cooler Master w Neihu będzie stanowić siedzibę dla nowych jednostek biznesowych i rozwijających się zespołów (także tych poza branżą komponentów komputerowych). Co więcej będą tam rozwijane takie projekty jak: Cooler Master Academy, CMIX, CMODX czy MasterRide.



Cały kompleks prezentuje się bardzo nowocześnie, co widać już po wyglądzie zewnętrznym. W środku znajdują się przestronne, dobrze oświetlone funkcjonalne i estetyczne wizualnie pomieszczenia. Jak pokazują załączone zdjęcia, widać tu oczywisty wpływ rozwiązań termicznych Cooler Master na estetykę architektoniczną. Za konstrukcję zewnętrzną budynku odpowiada Kuo Hsu-yuan, natomiast projekt wnętrz jest dziełem firmy DESFA Group.



Nowy kampus w dzielnicy Neihu ma pokazywać zaangażowanie w rozwój branży, a także inwestycję w partnerów handlowych Cooler Master oraz społeczność entuzjastów, która inspiruje i motywuje producenta do dążenia, do wielkich osiągnięć.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia