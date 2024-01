Cooler Master przedstawia V Platinum V2 - nowy standard w zasilaczach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master, wiodący producent w dziedzinie sprzętu komputerowego zaprezentował dziś zasilacz V Platinum V2. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających dużej mocy. Nowa seria sprawdzi się w takich dziedzinach jak: uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i zaawansowane stacje robocze. Produkt dostępny będzie w trzech wariantach - 1100W, 1300W i 1600W. Integrując funkcje redukcji hałasu i zarządzania termiką, stworzono zasilacz, który jest nie tylko niesamowicie wydajny, ale także wyjątkowo cichy, co czyni go idealnym wyborem dla profesjonalistów i entuzjastów poszukujących najwyższej wydajności







Kluczowe cechy V Platinum V2 obejmują:

- Ultra-cichy wentylator Mobius: V Platinum V2 wyposażono w zaawansowany wentylator Mobius, wyznaczający nowe standardy cichej pracy.

- Zoptymalizowana wydajność termiczna: anodowany radiator zasilacza zapewnia niższe temperatury komponentów, zwiększając trwałość i wydłużając żywotność.

- Obsługa ATX 3.1 z wytrzymałym kablem 12V-2x6: zgodność ze standardem ATX 3.1 i 90-stopniowy kabel 12V-2x6, to bezpieczeństwo i trwałość, a także gwarancja współpracy z następną generację komputerów.

- Konstrukcja z układem PFC: zaawansowany układ PFC redukuje straty mocy, zwiększa wydajność i minimalizuje zakłócenia.

- 12-letnia gwarancja: V Platinum V2 jest objęty 12-letnią gwarancją, oferując długoterminowy spokój ducha.

































Źródło: Info Prasowe - Cooler Master