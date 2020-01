Cooler Master wprowadza zakrzywione monitory dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master poszerza swoją ofertę o dwa nowe modele monitorów gamingowych. Producent obiecuje znakomitą reprodukcję barw, wysoką jasność, synchronizację obrazu i specjalne tryby dla graczy. Cooler Master GM27-CF to monitor Full HD o przekątnej 27”, którego częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Większy model, 34-calowy Cooler Master GM34-CW ma rozdzielczość WQHD (3440 x 1440 px) i odświeżanie 144 Hz. W połączeniu z czasami reakcji wynoszącymi nawet jedną milisekundę i synchronizacją FreeSync, oba monitory mają urzekać znakomitą płynnością i ostrością obrazu.







Monitory dla graczy Cooler Master GM-27CF i GM34-CW mają zakrzywione (1500R) matryce typu VA. Zapewniają one wysoki kontrast statyczny (3000:1), szerokie kąty widzenia i pokrycie barw wynoszące 125% przestrzeni sRGB i, odpowiednio, 90% DCI-P3 dla modelu 27” oraz 95% DCI-P3 dla 34-calowego. Zadowoleni zatem powinni być nie tylko gracze, ale i osoby, które chcą oderwać się od świata gier i popracować z grafiką lub zdjęciami.



Deklarowana jasność paneli wynosi 300 nitów w modelu Cooler Master GM27-CF i 400 nitów dla Cooler Mastera GM34-CW. Ten ostatni obsługuje także technologie DisplayHDR400 oraz Quantum Dot, które zapewniają lepsze doświetlenie i szerszą dynamikę tonalną. Oba monitory producent wyposażył w szereg predefiniowanych trybów pracy, w tym dwa dedykowane graczom - RTS i FPS.



Nie zabrakło również technologii ochrony oczu poprzez ograniczenie emisji światła niebieskiego oraz stojaków, które pozwalają na regulację wysokości i pochylenia ekranów. Każdy zatem powinien znaleźć odpowiednie ustawienie dla siebie.



Zaprezentowane na CES 2020 monitory mają trafić do sprzedaży w bieżącym kwartale.





Dane techniczne Cooler Master GM27-CF:

• przekątna: 27”

• rozdzielczość: 1920 x 1080 (16:9)

• krzywizna: 1500R

• matryca: VA

• paleta barw: 125% sRGB (+/- 3%), 90% DCI-P3

• częstotliwość odświeżania: 165 Hz

• kontrast statyczny: 3000:1

• jasność: 300 nitów

• czas reakcji: 1 ms w trybie overdrive, 3 ms (GTG w/OD)

• gniazda:

- DisplayPort x1

- HDMI x2

- wyjście słuchawkowe x1

• wbudowane głośniki: 2 x 3 W

• synchronizacja obrazu: FreeSync

• ochrona oczu: filtr światła niebieskiego

• tryby pracy: Standardowy, Grafika, Film, FPS, RTS

• VESA: 75 x 75 mm

• możliwość dostosowania:

- wysokość: 0 - 110 mm

- obrót (swivel): - 15o ~ + 15o

- pochylenie (tilt): -5o ~ + 15o



Dane techniczne Cooler Master GM34-CW:

• przekątna: 34”

• rozdzielczość: 3440 x 1440 (21:9)

• krzywizna: 1500R

• matryca: VA z kropką kwantową (Quantum Dot)

• paleta barw: 125% sRGB (+/- 3%), 95% DCI-P3

• częstotliwość odświeżania: 144 Hz

• kontrast statyczny: 3000:1

• jasność: 400 nitów

• czas reakcji: 1 ms (MPRT)

• PIP/PBP: tak

• HDR:

- obsługa DisplayHDR400

- obsługa HDR10 z FreeSync

• gniazda:

- DisplayPort x2

- HDMI x2

- wyjście słuchawkowe x1

• wbudowane głośniki: 2 x 3 W

• synchronizacja obrazu: FreeSync

• ochrona oczu: filtr światła niebieskiego

• tryby pracy: Standardowy, Grafika, Film, FPS, RTS

• VESA: 75 x 75 mm

• możliwość dostosowania:

- wysokość: 0 - 100 mm

- obrót (swivel): - 45o ~ + 45o

- pochylenie (tilt): -5o ~ + 15o



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia