Cougar Forza 85 CPU Cooler

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Potrzebujesz wydajnego schładzacza do swojego komputera? Jeśli tak, to firma Cougar niebawem wprowadzi do sprzedaży nowy model coolera Forza 85. Konstrukcja o wymiarach 135 mm x 110 mm x 160 mm (WxDxH), waży 1.16 kilograma, a aluminiowy radiator wyposażono w pięćdziesiąt finów spoczywających na sześciu ciepłowodach HeatPipe (6mm) o formacie U (dwanaście końcówek odprowadzających ciepło). O wymianę powietrza zadba pojedynczy wentylator Cougar Vortex MHP120 pracujący w zakresie obrotów od 600 do 2000 RPM, osiągając wartość 82.48 CFM, przy ciśnieniu powietrza 4.24 mm/H₂O i maksymalnym poziomie szumów 31.68 dBA. Cougar Forza 85 kompatybilny jest z platformami LGA1700, LGA1200 i AM4. Ceny jeszcze nie ujawniono.



























Źródło: TechPowerUP