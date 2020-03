Creative Aurvana SE – Edycja słuchawek z certyfikatem Super X-FI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology oferuje wyjątkowe słuchawki Aurvana SE. Jest to specjalna edycja cenionego modelu Aurvana Live!, która do dnia dzisiejszego cieszy się uznaniem wśród użytkowników. Co nowego w specjalnej edycji? Wersja SE posiada certyfikat Super X-FI. Producent zadbał o to, aby słuchawki oferowały wysoki komfort użytkowania. Są wyjątkowo lekkie i bardzo dobrze zaprojektowane. Słuchawki typu zamkniętego z muszlami wokółusznymi zostały tak skonstruowane by zmniejszyć niepożądane zakłócenia w tle, zaś dzięki miękkim, skórzanym nausznikom i regulowanemu, wyściełanemu pałąkowi, Aurvana SE zapewnia wyjątkową wygodę długotrwałego noszenia.







Wysoką jakość dźwięku dostajemy głównie dzięki indywidualnie skalibrowanym przetwornikom z magnesem neodymowym o średnicy 40 mm, a także dzięki cienkiej membranie z biocelulozy. W praktyce oznacza to, że jakość dźwięku jest bardzo wysoka. Pasmo przenoszenia na poziomie 10-30000 Hz pozwala na idealne odwzorowanie dźwięku.



Creative Aurvana SE to model, który oferuje fantastyczną jakość za sprawą wysokiej klasy podzespołów. Każda osoba, która szuka precyzyjnego odwzorowania dźwięku może “w ciemno” wybierać te słuchawki. Producent poszedł o krok dalej, bowiem w Aurvana SE posiadają przetworniki zestrojone przez ekspertów w taki sposób, by zapewniać przede wszystkim naturalną oraz wierną prezentację odtwarzanego dźwięku. W praktyce jakość audio ma przypominać nam tą, którą znamy z występów na żywo. Wszystko po to, by cieszyć się realistycznymi wrażeniami z odsłuchu. W tym przedziale cenowym nie ma wyraźnej konkurencji dla Aurvana SE.



Jedną z największych zmian w przypadku Creative Aurvana SE, względem modelu Aurvana Live! jest certyfikacja słuchawek technologią Super X-Fi. Nagrodzona 15 nagrodami CES „Best-of” w 2019 r. Technologia Super X-Fi odwzorowuje wrażenia słuchowe płynące z wysokiej klasy zestawu wielogłośnikowego i powtarza te same rozległe doświadczenia w słuchawkach z identyczną głębią, szczegółowością, realizmem i czystością dźwięku. Nie jest to tylko technologia dźwięku przestrzennego 3D. Potęga Super X-Fi polega na możliwości reprodukcji naturalnej, realistycznej holografii dźwięku, która pasuje do Twojego profilu słuchowego, aby zapewnić pełne doświadczenie sceny dźwiękowej. Technologia Super X-FI jest cały czas ulepszana. Obecnie jest to już druga generacja, a na horyzoncie widać już trzecią. Super X-Fi to nie tylko holograficzny dźwięk dla muzyki. Doznania odsłuchu znacznie zmienią się również w przypadku filmów oraz gier. Mowa tutaj zarówno o posiadaczach PC/MAC, Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch.



Na obecną chwilę Creative posiada dwa kompatybilne urządzenia z technologią Super X-FI z wbudowanymi przedwzmacniaczami słuchawkowymi dla których są dedykowane słuchawki Aurva SE. To wzmacniacz Creative SXFI AMP i zewnętrzna karta dźwiękowa Sound Blaster X3. Połączenie certyfikowanych słuchawek Aurvana SE z dedykowanymi urządzeniami to perfekcja w holografii dźwięku.



Creative Aurvana SE, czyli wysokiej jakości słuchawki zamknięte z muszlami wokółusznymi, wyposażone w magnes neodymowy o średnicy 40 mm, cechujące się pasmem przenoszenia na poziomie 10 - 30000 Hz oraz lekką, a przy okazji bardzo trwałą konstrukcją, wycenione są obecnie na 250 zł. To bardzo atrakcyjna cena patrząc na to, jak duże możliwości oferuje ten model.

















Źródło: Info Prasowe / Creative