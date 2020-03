Smartfony Realme w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Smartfony Realme zdążyły zyskać uznanie użytkowników na wielu światowych rynkach. Mimo, że pojawiły się w Europie w drugiej połowie zeszłego roku, w ogólnoświatowym rankingu popularności, marka Realme zajmuje już 7 miejsce. W naszych mediach od kilku miesięcy pojawiły się spekulacje, dotyczące tego kiedy smartfony Realme pojawią się w Polsce. Odpowiedź brzmi: w przyszłym miesiącu na mocy umowy, w której NTT System zostało dystrybutorem Realme w Polsce. Realme to chiński producent, który wywodzi się z BBK Electronics, właściciela marek Oppo, OnePlus i Vivo. Pierwsze urządzenia pod marką Realme pojawiły się na światowych rynkach w połowie 2018 r. zaś w Europie rok później.







Smartfony te cieszą się błyskawicznie rosnącą popularnością, wg danych producenta, sprzedaż w ciągu ostatniego roku wzrosła aż 8-krotnie i obecnie Realme znajduje się już wśród najpopularniejszych marek na Świecie.



NTT System, to jeden z czołowych producentów sprzętu komputerowego w Polsce, dystrybutor IT w tym smartfonów takich marek jak: Motorola, Oppo, OnePlus, ZTE i Doogee.

















Źródło: Info Prasowe / NTT System