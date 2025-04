Creative BT-W6 - Nadajnik audio Bluetooth 5.4 z Snapdragon Sound

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Świat może i boryka się obecnie z przestojem technologicznym, lecz Creative Technology nadąża i oferuje, już szóstą wersję swojego nadajnika Bluetooth o nazwie Creative BT-W6. Nowe wydanie nadajnika to zaawansowany audio Bluetooth, który został stworzony by wzbogacić cyfrowy świat urządzeń zewnętrznych o jak najlepszą jakość przesyłanego dźwięku. Nadajnik posiada nowy wygląd, który ma za zadanie bardziej dopasować się do urządzeń typu „SLIM”. Nadajnik jest wyposażony w adaptacyjny kodek z możliwość wyboru priorytetu strumieniowania dźwięku, oferując tryb „Low Latency” (niskie opóźnienie) lub „High Quality” (wysoka jakość). Creative BT-W6 jest wyposażony w technologię Snapdragon Sound i umożliwia przesyłanie strumieniowe zarówno przez Bluetooth LE Audio, jak i klasyczny Bluetooth 5.4. Domyślnie urządzenie Creative BT-W6 jest wyposażone w punkt końcowy mikrofonu, który służy do odbierania sygnału wejściowego mikrofonu na potrzeby komunikacji.







Dźwięk bez opóźnień

W urządzeniu producent zaimplementował nową rodzimą technologię Profil Game Audio Profile (GMAP), która jest stworzona specjalnie dla graczy i ma za zadanie zniwelowanie opóźnień pomiędzy dźwiękiem a obrazem w grach. Gdy kompatybilne urządzenie jest sparowane to nadajnik Creative BT-W6 z GMAP ograniczy opóźnienie nawet do ~20 ms,. Klasyczny Tryb „Low Latency” pozwala na obniżenie opóźnienia przesyłania sygnału do 50 ms, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla miłośników filmów, gwarantując im natychmiastową synchronizację dźwięku z obrazem. Eliminacja problemów z synchronizacją dźwięku i obrazu podczas strumieniowania, zapewnia świetne doznania wizualno-dźwiękowe.



Najlepsze dostępne kodeki

Na pokładzie nadajnika znajduje się najlepszy kodek aptX Lossless, który działa przy maksymalnym bitrate 1200 kbps. W porównaniu do jakości CD mamy tu drobną kompresję, ale metoda ta daje rezultaty zbliżone do jakości FLAC (Free Lossless Audio Codec), zapewniając przy tym brak jakiegokolwiek pogorszenia jakości dźwięku. Z kolei tryb „High Quality” kodeka aptX Adaptive dostarcza doskonałej jakości dźwięk nawet przy niższych szybkościach transmisji bitów, skalując się do jakości HD przy prędkościach bitów do 420 Kb/s. Jest to idealne rozwiązanie dla entuzjastów muzyki wysokiej rozdzielczości, zapewniając czyste, precyzyjne brzmienie bez żadnych kompromisów. Wykorzystując kodek aptX Adaptive, nadajnik oferuje doskonałe audio o rozdzielczości 24-bitowej i częstotliwości próbkowania do 96 kHz. Zestaw kodeków jakie producent umieścił w tym zgrabnym dongle to: LC3, aptX Lossless, aptX Adaptive High Quality (HQ), aptX Adaptive Low Latency (LL), aptX HD, aptX, SBC. Patrząc na ten zestaw, można by powiedzieć, że producent Creative Labs. postanowiło nas rozpieścić.



Strumieniowanie w technologii Bluetooth 5.4 lub Bluetooth LE Audio

Technologia Bluetooth 5.4 LE Audio zapewnia stabilne i niezawodne połączenie, minimalizując zużycie energii. BT-W6 z Auracast broadcast audio jest prawdopodobnie najbardziej znaczącą nową funkcją Bluetooth LE Audio umożliwiającą jednoczesne nadawanie kilku strumieni audio do nieograniczonej liczby odbiorników za pośrednictwem nadajników audio. Creative BT-W6 zapewnia bezprzewodową transmisję dźwięku w niewielkim, kompaktowym korpusie.



Oprogramowanie

Oprócz zaawansowanych funkcji, producent oferuje również aplikację umożliwiającą pełną kontrolę nad urządzeniem, w tym dostosowanie korektora EQ i korzystanie z technologii Sound Blaster. Dzięki prostemu podłączeniu w trybie Plug and Play, Creative BT-W6 jest gotowy do użycia bez potrzeby instalacji dodatkowych sterowników. Intuicyjna funkcja przełączania urządzeń pozwala łatwo zmieniać podłączone urządzenia bez potrzeby ponownego parowania. Nadajnik BT-W6 jest kompatybilny z wieloma urządzeniami, zaczynając od laptopów, urządzeń audio, kończąc na konsolach do gier. Inteligentna technologia automatycznie dobiera najlepszy kodek audio dla każdego urządzenia, gwarantując najwyższą jakość dźwięku Bluetooth.



Cena i dostępność

Creative BT-W6 jest dostępny na polskim rynku w dobrych sklepach m.in. w mediaexpert.pl w cenie 296.99 PLN.





Specyfikacja Techniczna:

- Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.4

- Klasyczne profile Bluetooth:

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

• AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

• HFP (Hands-free Profile)

- Tryby Bluetooth LE Audio (Auracast):

• Tryb Unicast (CIS)

• Tryb Broadcast (BIS)

- Profile Bluetooth LE Audio:

• GMAP (Gaming Audio Profile)

• TMAP i powiązane kodeki obsługujące tryb LE Audio i Auracast Broadcast (BIS)

• Profile Media Access Control i inne powiązane profile odpowiadające AVRCP, HFP, GATT, PBP (BIS/BIG Source), BAP, CAS/CAP

- Obsługiwane kodeki audio:

• LE Audio: LC3

• Klasyczny Bluetooth: aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, SBC

- Bezprzewodowy zasięg działania: Do 50 m (zmierzone na otwartej przestrzeni. Ściany i konstrukcje mogą wpływać na zasięg urządzenia)

- Maks. Moc wyjściowa RF: 14 dBm

- Częstotliwość bezprzewodowa: 2402 - 2480 MHz

- Rozdzielczość audio USB: Do stereo 24 bity/96 kHz

- Rozdzielczość odtwarzania bezprzewodowego:

• Do Stereo 24 bity/96 kHz przez klasyczny Bluetooth

• Do Stereo 24-bit/48 kHz za pośrednictwem LE Audio

- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): (25.9 x 16.1 x 6.6)mm

- Waga produktu: 3.2g





























źródło: Info Prasowe - Creative