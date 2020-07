Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology udostępnia w sprzedaży nową kamerę internetową Creative Live! Cam Sync 1080p. To najnowsze dzieło marki Creative zostało specjalnie przygotowane by spełnić oczekiwania ludzi pracujących i uczących się w domu. Kamera została wyposażona w szerokokątny i jasny obiektyw Full HD o polu widzenia 77 stopni. Dla zapewnienia wysokiej jakości i krystalicznej czystości rozmów producent umieścił w urządzeniu podwójny cyfrowy mikrofon typu MEMS. Kamera została zabezpieczona w osłonę obiektywu dla zachowania większej prywatności w momencie kiedy jej nie używamy. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest uchwyt umożliwiający obrót kamery w poziomie 360°, w pionie 30° i posiadający możliwość podpięcia uniwersalnego statywu/tripoda (brak w zestawie).







Cam Sync 1080p jest kompatybilna z systemami zgodnymi z certyfikatami UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Kamera jest prosta i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników i działa natychmiast po podłączeniu do USB na komputerach PC lub Mac. Kamerka zapewnia wysokiej jakości obraz Full HD, którego rozdzielczość to nawet 1080P dla 30 klatek.



Creative Live! Cam Sync 1080p to szerokokątna kamera internetowa odpowiednia dla użytkowników w każdym wieku, którzy szukają bezproblemowego i niedrogiego urządzenia o wysokich parametrach przesyłania strumieniowego dla obrazu i dźwięku.



Kamera Creative Live! Cam Sync 1080p kosztuje 229 PLN. Można już nabyć ją w oficjalnym sklepie Creative na stronie www.creative.com

























Źródło: Info Prasowe / Creative