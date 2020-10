Creative OUTLIER AIR V2 i AIR SPORTS V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Outlier Air i Air Sports V2 to całkowicie odświeżona wersja popularnych słuchawek bezprzewodowych, w których zastosowano najlepsze dostępne obecnie technologie. Nowa wersja słuchawek została całkowicie wewnętrznie przebudowana uzyskując nowe funkcje i zachowując standard dźwięku jaki oferował ich poprzednik. Nowe słuchawki bezprzewodowe Outlier Air v2 i Outlier Air Sports v2 to modele porównywalne technicznie. Różnica wynika z dodatków poprawiających ergonomię użytkowania. Zestaw słuchawkowy Outlier Air Sports v2 powstał na podstawie uwag przekazanych przez zawodników triathlonu, między innymi aktualnej Mistrzyni Polski w Ironman 70.3 Ewy Komander.







W efekcie tej współpracy zestaw Air Sports v2 został wyposażony dodatkowo w najmniejsze gumki douszne aby zwiększyć przedostawanie się do uszu dźwięków z ulicy, zwiększając bezpieczeństwo, umożliwiając bieganie ale również jazdę na rowerze w miejscach publicznych.



Ponadto zestaw zawiera opaskę na nadgarstek z kieszonką, dzięki której można schować słuchaweczki aby się nie zgubiły, lub jedną z nich, kiedy chcemy wygodnie rozmawiać przez telefon. Obie serie łatwo rozróżnić dzięki jaskrawym, pomarańczowym oznakowaniom słuchaweczek i futerału w wersji Sports.



Słuchawki zostały wyposażone w intuicyjne przyciski dotykowe, które poprawiły funkcyjność całego zestawu. Teraz wystarczy dotknąć dowolnego przycisku na słuchawce, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie muzyki, odebrać połączenie lub je zakończyć, czy też skorzystać z funkcji asystenta głosowego, bez konieczności używania telefonu.



W porównaniu do swojego starszego brata, druga wersja bezprzewodowych słuchawek Creative Outlier Air Sports V2, oferuje dłuższą pracę całego zestawu na jednym ładowaniu. Obecnie to już do 34 godziny. Same słuchawki mogą wytrzymać do 12 godzin umiarkowanej pracy. Kolejne 22 godzin pracy uzyskamy kiedy skorzystamy z futerału, który jest przy okazji „powerbankiem” dla tych słuchawek. W zestawie znajdziemy kabel ładujący typu USB-C.



W słuchawkach zastosowano wysokiej jakości materiały, które zabezpieczają urządzenie przed negatywnym w skutkach działaniem potu, pyłów i wilgoci. Dzięki wbudowanym wielokierunkowym mikrofonom z technologią Qualcomm cVc 8.0, każda wkładka douszna Outlier Air Sports V2 odbiera głos, jednocześnie izolując dźwięki z tła, zapewniając lepszą jakość połączeń i wyraźniejszą komunikację głosową. Czułość mikrofonów przy 1kHz to 42dBV/Pa a pasmo przenoszenia wynosi 100-10000Hz.



a jakość dźwięku odpowiadają specjalnie zaprojektowane przetworniki grafenowe o średnicy 5.6mm i paśmie przenoszenia 20Hz do 20kHz. Za transmisję przesyłania sygnału audio za pośrednictwem połączenia Bluetooth 5.0 odpowiadają kodeki SBC / aptX / AAC. Dla optymalizacji i poprawy jakości dźwięku w zestawie znajdziemy trzy rodzaje silikonowych wkładek dousznych w rozmiarach S,M,L.



Zestaw słuchawkowy Creative Outlier Air Sports V2 zostaje wyposażony w opatentowaną technologię Super X-Fi Ready. Owa technologia ma za zadanie odwzorować dźwięk płynący z wysokiej klasy systemu wielogłośnikowego i dostarczyć go bezpośrednio do uszu użytkownika. Korzystając z aplikacji SXFI App dostajemy możliwość ustawienia słuchawek pod własne upodobania dźwiękowe. Wystarczy skorzystać z wbudowanego equalizera, który posiada gotowe presety, lub skorzystać z ustawień manualnych. Aplikacja SXFI to również dedykowany odtwarzacz dla słuchawek, który obsługuje technologię Super X-Fi dla treści zmagazynowanych lokalnie w urządzeniu.



Słuchawki Creative Outlier Air Sports V2 kosztują 399 PLN, natomiast model Creative Outlier Air V2, to wydatek 349 PLN. Kupicie je w sklepie pl.creative.com a wkrótce w najlepszych polskich sklepach.

























Źródło: Info Prasowe / Creative