Creative Pebble V3 - lepsze, głośniejsze i bezprzewodowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology ogłasza premierę trzeciej wersji głośników z popularnej serii Creative Pebble. Co najważniejsze najnowsza odsłona głośników zachowała ten sam elegancki i minimalistyczny wygląd jak w poprzednich wersjach. Nowe wydanie Creative Pebble V3 dostaje dodatkową funkcje w postaci łączności Bluetooth 5.0 i możliwość podłączenia głośników tylko jednym kablem typu USB C w systemie plug and play. Pebble V3 to głośniki w systemie 2.0, posiadające wbudowane pełnozakresowe przetworniki 2.25” i pasywne membrany odpowiedzialne za wzbogacenie niskich tony. Wbudowane głośniki zachowały pochylenie względem odsłuchującego o 45° tak jak w poprzednich wersjach. Przetworniki zostały tak nachylone by dźwięk docierał bezpośrednio do słuchacza i aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia odsłuchowe.







W nowej wersji Pebble zastosowano przetworniki, które zostały specjalnie dostrojone by zachować wysoką jakość dźwięku, taką jak w poprzednich swoich wersjach. Głośniki Pebble 3 dodatkowo dostają technologię przetwarzanie dźwięku „Clear Dialog”, która ma za zadanie zapewnić czysty wyraźny dźwięk trakcie oglądania filmów, słuchania muzyki lub korzystania z komunikatorów głosowych.



Wersja trzecia PEBBLE posiada funkcję wzmocnienia dźwięku o 50%. Po podłączeniu do portu USB-C o mocy 10W i po przełączeniu na tryb „high” głośniki przechodzą w tryb dźwiękowy o mocy 8W RMS a natężenie dźwięku wzrasta o trzy decybele względem swojego poprzednika Creative Pebble. Głośniki można również zasilić z gniazdka sieciowego za pomocą ładowarki 5V 2A (brak w zestawie)i skorzystać z źródła dźwięku Bluetooth lub wejścia AUX 3.5mm dla urządzeń analogowych. W zestawie znajduje się adapter dla USB typu A.



Creative Pebble V3 kosztuje 169 PLN i jest dostępny na Creative.com.



































Źródło: Info Prasowe / Creative