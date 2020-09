AOC - seria E2 z 3 nowymi monitorami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Do oferty AOC trafiły trzy monitory dla wymagających użytkowników biznesowych i biurowych, w tym pracujących w trybie home office. Nowe modele spełnią ich oczekiwania, nie nadszarpując przy tym budżetu. Q32E2N, U32E2N i Q34E2A zostały oparte na matrycach o przekątnych wynoszących ponad 30 cali i wysokich rozdzielczościach. AOC Q32E2N i U32E2N wyświetlają obraz na 31,5-calowych matrycach typu VA o klasycznych proporcjach 16:9. Z kolei Q34E2A to propozycja dla fanów modeli ultrapanoramicznych. Korzysta on z 34-calowego panelu IPS w formacie 21:9. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku edycji wideo, czy pracy z kilkoma dokumentami tekstowymi lub arkuszami kalkulacyjnymi.







Nowe modele z serii E2 zadowolą osoby, które lubią dużą przestrzeń roboczą. Q32E2N, U32E2N i Q34E2A cechują się odpowiednio rozdzielczościami: 2560 x 1440, 3840 x 2160 oraz 2560 x 1080 px. Istotnym parametrem dla użytkowników pracujących z profesjonalnym oprogramowaniem może być fakt, że wszystkie trzy monitory, w tym ultrapanoramiczny, nie są zakrzywione.



Każdy z trzech modeli wspiera tryb Low Blue Light, redukujący ilość potencjalnie niekorzystnego dla ludzkiego organizmu niebieskiego światła. Ich panele korzystają też z technologii Flicker Free, która zmniejsza męczący efekt migotania ekranu. Dodatkowymi atutami dla osób lubiących pograć po godzinach pracy będzie implementacja technologii Adaptive Sync oraz odświeżanie na poziomie 75 Hz w przypadku Q32E2N oraz Q34E2A.



Ponadto nowe monitory z serii E2 pozwalają na pochylenie panelu. Przy czym ich stopy można zdemontować, a w obudowach znajdują się otwory do montażu na opcjonalnym uchwycie VESA 100 x 100.



Nowe monitory AOC są już dostępne w sprzedaży w sugerowanych cenach detalicznych:

• Q32E2N – 1009 PLN

• U32E2N – 1919 PLN

• Q34E2A – 1289 PLN



Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

































Źródło: Info Prasowe / AOC