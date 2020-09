Fury Avenger - seria foteli dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fury Avenger to seria foteli dla graczy. Producent przygotował trzy modele: M+, L i XL. Mają one zapewnić wygodę i ergonomię podczas długich sesji gamingowych. Serię foteli gamingowych otwiera Fury Avenger M+. Producent zachwala jego ergonomiczną, mocną konstrukcję oraz jakość zastosowanych materiałów. Wyścielone “oddychającą” tkaniną siedzisko wzbogacono o ozdobne wstawki z białej i czarnej ekoskóry. Są tu także regulowane wraz z oparciem podłokietniki oraz dwie poduszki - lędźwiowa i zagłówkowa. Mają one zwiększyć komfort użytkowania poprzez odpowiednie podparcie i odciążenie kręgosłupa.







Avenger Fury M+ pozwala na regulację kąta nachylenia oparcia wraz zablokowanie go w preferowanej pozycji. Regulację wysokości zapewnia podnośnik gazowy zdolny, według deklaracji producenta, unieść do 150 kg. Więksi i ciężsi gracze zostali więc uwzględnieni, co nie zawsze jest standardem. Z identycznym obciążeniem radzą sobie pozostałe fotele - Fury Avenger L i XL. Oferują one przy tym więcej przestrzeni - dłuższe oparcia i większe siedziska.



Nieco bardziej agresywne jest też ich profilowanie. Oba wspomniane elementy wzbogacono o boczne podparcia, które mogą przywodzić na myśl siedzenia znane ze sportowych aut. Rynkowa premiera foteli Fury Avenger M+, L i XL została zaplanowana na ostatni tydzień września. Za model Fury Avenger M+ trzeba będzie zapłacić około 449 PLN. Fotel gamingowy Fury Avenger L został wyceniony na około 499 PLN, zaś Fury Avenger XL ma kosztować około 599 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia