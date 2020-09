Deepcool wprowadza bezprzewodowe kontrolery A-RGB i RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Choć oprogramowanie dołączane do komputerowych komponentów może dawać wiele możliwości, nie każdy chce je instalować. Dla osób, które oczekują wygody i prostoty bez zagłębiania się w kolejne opcje, Deepcool proponuje bezprzewodowe kontrolery A-RGB i RGB. Zestaw składa się z odbiornika i pilota zdalnego sterowania. W zależności od wariantu, do kontrolera można podpiąć trójpinowy przewód A-RGB lub czteropinowy RGB. Co ważne, producent dołącza adapter, dzięki któremu podłączenie akcesoriów innych marek ma być równie bezproblemowe, jak korzystanie z dodatków Deepcoola. W obu przypadkach urządzenie zasilane jest poprzez przewód SATA.







Dołączany do zestawów bezprzewodowy pilot został wyposażony w magnes. Dzięki niemu łatwo można go przytwierdzić do metalowej ścianki obudowy. Energię dostarcza mu natomiast typowa bateria guzikowa CR2025, której dwie sztuki znajdują się w komplecie.



Kontrolery bezprzewodowe A-RGB i RGB Deepcool są już dostępne w sprzedaży. Za model A-RGB trzeba zapłacić około 59 zł, natomiast RGB kosztuje około 46 PLN.





Dane techniczne:

• wymiary pilota: 90 x 27 x 9 mm

• wymiary kontrolera: 55 x 17 x 8 mm

• metoda montażu: magnes

• dostępne złącza:

- 1 x SATA 5V

- 1 x 3-pin (+5V-D-G) w modelu A-RGB lub 1 x 4-pin (+12V-G-R-B)

- port rozszerzenia: 2-pin

• długość przewodów:

- SATA - 400 mm

- 3-pin / 4-pin - 170 mm























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia