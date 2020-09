Hama GaN z Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sprzedaży wkrótce trafi superszybka ładowarka, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia technologiczne, związane z azotkiem galu, Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery. Ma aż 65 W mocy i rozmiar zbliżony do… dwóch pudełek zapałek. Wyposażono je m.in. w złącza USB typu A i C oraz wskaźnik LED. Na początek przybliżmy krótko tajniki nowatorskiej technologii GaN. Prawie wszystkie dostępne na rynku urządzenia elektroniczne – w tym te przeznaczone do ładowania różnego rodzaju sprzętu – zbudowane są w oparciu o krzem. Jest on w stanie zaoferować dużą moc, ale wymaga sporego rozmiaru samego urządzenia ładującego. Odrobinę pomaga miniaturyzacja podzespołów, ale pewnego granicy nie sposób przekroczyć i dlatego od dawna szukanego dla krzemu skutecznego zamiennika.







Doskonałą odpowiedzią na ten problem okazał się azotek galu – półprzewodnik używany przy produkcji tranzystorów. Dzięki niemu można uzyskać sporo mocy w obudowie o naprawdę niewielkich gabarytach, prawie bez wydzielania ciepła. Co więcej, ta technologia pozwala na znacznie sprawniejszy transfer energii i mniejsze straty. Szacuje się, że dla tej samej objętości moc wyjściowa ładowarki na bazie azotku galu (GaN) może być nawet trzykrotnie większa od jej tradycyjnych odpowiedników.



Tego typu gadżet znalazł się właśnie w portfelu akcesoriów marki HAMA. Ładowarka GaN o mocy wyjściowej aż 65 W ma rozmiar dwóch zestawionych obok siebie, minimalnie otwartych pudełek zapałek. Oznacza to, że jest mniejsza od konwencjonalnych ładowarek aż o 60 proc. Dlatego bez problemu zmieści się do kieszeni, małego plecaka, torby lub damskiej torebki i będzie zawsze w pogotowiu do naładowania smartfona. Natomiast oszczędność energii wychodzi naprzeciw proekologicznym wyzwaniom współczesnego świata.



Warto podkreślić, że najnowsza propozycja od HAMA łączy w sobie dwie technologie szybkiego ładowania - Qualcomm i Power Delivery. Qualcomm Quick Charge 3.0 pozwala na czterokrotnie szybsze ładowanie urządzeń mobilnych w odniesieniu do starszego typu rozwiązań. Natomiast Power Delivery umożliwia najwydajniejsze i jednocześnie bezpieczne ładowanie urządzenia nawet do 5 razy szybciej. Podłączony sprzęt jest automatycznie rozpoznawany i optymalnie ładowany. W dodatku dzięki technologii GaN ładowarka oszczędza akumulator, wydłużając jego żywotność.



Produkt wyposażono w oznaczone na pomarańczowo złącze USB-A (obsługujące Qualcomm Quick Charge) i dwustronne złącze USB-C, pomalowane na zielono i odpowiadające za technologię Power Delivery. Odmienny kolor gniazd minimalizuje ryzyko ich pomylenia, a w efekcie uszkodzenia.



Ładowarka jest zasilana sieciowo. Producent nie zapomniał też o wskaźniku funkcyjnym LED, informującym o tym, czy urządzenie jest aktywne czy już zakończyło pracę.



Sugerowana cena detaliczna zostanie podana wkrótce.





















Źródło: Info Prasowe / Hama