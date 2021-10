Creative STAGE 360 - Soundbar z technologią Dolby Atmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology ogłasza premierę Creative Stage 360, najnowszego uzupełnienia serii Stage. Nowa wersja Soundbara z serii Stage dzięki zastosowaniu nowych przetworników i technologii Dolby Atmos ma za zadanie przenieść domową rozrywkę na wyższy poziom. Co więcej, listwa dźwiękowa otrzymuje opcję podwójnego rozmieszczenia dźwięku, nowe opcje połączeń i zwiększoną moc całego zestawu do 120W w RMS. Połączenie Creative STAGE 360 i technologii Dolby Atmos pozwoli nam użytkownikom uzyskać namiastkę dźwięku trójwymiarowego, które możemy usłyszeć w salach kinowych. Creative Technolgy współpracując wraz z inżynierami Dolby Laboratories zastosowało wysokiej klasy przetworniki, odpowiednio wysterowane i umieszczone w taki sposób by zapewnić dźwięk najwyższej rozdzielczości dla odzwierciedlenia kina domowego.







Głośniki w systemie 2.1 obsługują wielokanałowe treści w technologii Dolby Atmos bezpośrednio z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Prime Video i wielu innych.



Creative STAGE 360 oferuje łączność przewodową i bezprzewodową, z takimi opcjami połączeń jak:

• Port HDMI ARC

• Dwa porty HDMI 2.0

• Wejście Optyczne

• Technologia Bluetooth 5.0



Jednocześnie możemy podłączyć do czterech urządzeń zewnętrznych, takich jak PS5™, Xbox Series X lub Nintendo Switch, dekoder telewizyjny czy odtwarzacz Blu-ray. Dodatkowo, za pomocą tylko jednego kabla HDMI, podłączonego bezpośrednio do portu HDMI ARC telewizora, możesz łatwo sterować urządzeniami i głośnością telewizora za pomocą jednego pilota, co pozwala zmniejszyć liczbę pilotów w domu i plątaninę kabli.



Soundbar Creative STAGE 360 posiada funkcję podwójnego rozmieszczania dźwięku, co pozwala zoptymalizować wrażenia słuchowe niezależnie od odległości urządzenia od słuchacza. Funkcję umiejscowienia dźwięku możemy ustawić za pomocą dostarczonego z zestawem pilota zdalnego sterowania. Mamy do wyboru działanie głośników dalekiego pola, jeśli ustawienie oglądania przekracza 1 m, lub ustawienie w bliskim polu, jeśli odległość ulokowania zestawu mieści się w odległości 1 m od miejsca ustawienia np. fotela. Wybierając odpowiednie ustawienie opcji odległości, pozwala soundbarowi na inteligentne odtwarzanie dźwięków w sposób, w jaki powinny być słyszane w rzeczywistości.



Soundbar Creative Stage 360 składa się z dwóch indywidualnie dostrojonych przetworników typu racetrack o mocy do 60W w RMS oraz głośnika niskotonowego o dużym skoku membrany o mocy, również 60W w RMS. Razem cały zestaw potrafi zagrać z mocą 120W w RMS, a jego moc szczytowa dochodzi do 240W.



Creative Stage 360 kosztuje 999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Creative