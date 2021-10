Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podkładki z serii Genesis Carbon 700 debiutują w dwóch rozmiarach. Model 700 XL ma wymiary 450 x 400 mm, podczas gdy wariant 700 Maxi jest niemal dwukrotnie większy i ma powierzchnię 900 x 420 mm. Oba akcesoria oferują gładką powierzchnię typu “speed”, którą wykonano z Cordury. Jest ona wyjątkowo odporną na przetarcia, przez co nabywcy mogą liczyć na płynny ślizg i trwałość na długie lata. Wierzchnia warstwa podkładek pod mysz Genesis Carbon 700 XL i 700 Maxi jest wodoodporna. Producent zdecydował się na obszycie krawędzi, aby nie strzępiły się one wraz z biegiem czasu.







Niezmienną pozycję w trakcie gry ma zapewnić antypoślizgowa warstwa spodnia, którą wykonano z gumy. Projektanci obiecują, że akcesoria są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami myszek optycznych i laserowych.



Podkładki pod mysz Genesis Carbon 700 XL i 700 Maxi zostały wycenione kolejno na 99 PLN i 149 PLN. Produkty mają trafić do sprzedaży w pierwszej połowie października.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia