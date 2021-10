Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski producent urządzeń mobilnych oraz elektroniki użytkowej, firma mPTech wprowadza do oferty pierwszy tablet z klawiaturą: techbite SmartBoard 10 LTE. Trafi do sprzedaży już 5 października. Do tej pory należąca do mPTech marka techbite oferowała głównie laptopy dedykowane do pracy i nauki. Rozszerzenie portfolio produktów o tablet to kolejna propozycja dla osób szukających wygodnego, nowoczesnego urządzenia w przystępnej cenie. techbite SmartBoard 10 LTE to elegancka propozycja dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność tabletu z komfortem pracy na notebooku. Dzięki zamontowanej w etui klawiaturze z dużym touchpadem urządzenie umożliwia stworzenie komfortowego „home-office” w każdych warunkach. Etui posiada praktyczną nóżkę, która pozwala na ustawienie 10-calowego, dotykowego ekranu HD (1280 x 800 pikseli) pod wygodnym do pracy kątem. Zastosowanie technologii In-Plane Switching, gwarantuje szeroki kąt widzenia oraz zapewnia żywe kolory.







Wyposażenie urządzenia w szybkie łącze LTE, pozwalające na ciągły dostęp do Internetu, to kolejne udogodnienie, które sprawdzi się podczas pracy zdalnej. Dzięki wbudowanemu systemowi Android 11 zsynchronizowanie tabletu ze smartfonem jest wyjątkowo łatwe. Pozwala na stworzenie wygodnego ekosystemu, który umożliwia ekspresowe przesyłanie plików multimedialnych pomiędzy urządzeniami. Kompatybilność z innymi akcesoriami ułatwia także moduł Bluetooth 5.0, porty USB 2.0 oraz TypeC. Ponadto, wydajną baterię, 6500 mAh, pozwalającą na wielogodzinną pracę bez konieczności ładowania - docenią szczególnie osoby lubiące korzystać z tabletu poza domem i w czasie podróży.



Dzięki slotom Dual SIM oraz oprogramowaniu możliwe jest operowania jednocześnie na dwóch kartach SIM. To rozwiązanie pozwala na łatwe korzystanie z jednego urządzenia zarówno do celów prywatnych, jak i zawodowych. Dodatkowo, umożliwia łączność z siecią 4G co jest nieocenione podczas korzystania z tabletu np. pod namiotem czy podczas zwiedzania. Funkcję rozrywkową wspierają także dwa aparaty: główny 8 Mpx AF z diodą doświetlającą oraz kamera selfie 5 Mpx.



Nowe rozwiązanie od mPTech to unikatowa propozycja dla osób pracujących zdalnie, w różnych warunkach, szukających wygodnego narzędzia, które można zawsze zabrać ze sobą. Wbudowane 32 GB pamięci wewnętrznej, które może być dodatkowo rozszerzone o 128 GB dzięki karcie microSD, pozwoli na przechowywanie i posiadanie najważniejszych plików oraz danych zawsze przy sobie.



Tablet techbite SmartBoard 10 LTE jest oferowany w cenie 999 PLN, a w tej chwili dostępny jest w sklepie online producenta.

























Źródło: Info Prasowe / mPTech