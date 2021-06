Creative SXFI CARRIER - system głośnikowy typu soundbar z Dolby Atmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Etóry jest budżetowym odzwierciedleniem swojego protoplasty Creative Sonic Carrier. SXFI CARRIER kontynuuje „cud inżynierii” wobec tak nagradzanego Sonic Carrier, który został nazwany przez ekspertów branżowych „soundbarem bogów”. Dzięki innowacyjnej konstrukcji akustycznej, opracowanej przez inżynierów Creative Laboratories, użytkownicy będą cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos. Opracowany wspólnie przez Creative i Dolby Laboratories, SXFI CARRIER posiada identyczną sygnaturę dźwiękową jak 15.2 Sonic Carrier przy mniejszych rozmiarach wobec poprzednika i za ułamek jego ceny. Nawet przy zmniejszonym rozmiarze SXFI CARRIER może przekształcić domowy salon, w pełnowartościowe kino domowe.







Soundbar wyposażony jest w zestaw 7 przetworników, które są obsługiwane przez osobne dedykowane przedwzmacniacze i procesory DSP. Rozmieszczenie przetworników jest ściśle zgodne z koncepcją akustyki zaprojektowanej przez Dolby Laboratories, przy zastosowaniu najwyższej klasy komponentów, aby zapewnić dźwięk najwyższej rozdzielczości dla domowego kina.



Siedmiu wspaniałych

Wieloletnie doświadczenie w zakresie dźwięku pozwoliło producentowi zaprojektować i przetestować wiele prototypowych konstrukcji , tak aby wybrać tą najlepszą dla soundbara SXFI CARRIER. Aby uzyskać idealną sygnaturę dźwiękową dla Dolby Atmos, Creative sprawdziło w swoim laboratorium, wiele przetworników o różnych kształtach, wielkościach i usytuowanych we wszystkich możliwych kierunkach.



Możesz podłączyć wiele źródeł dźwięku by cieszyć się technologią Dolby Atmos

Port HDMI eARC: uzyskaj bezstratną transmisję dźwięku w formatach wielokanałowych bez pogorszenia jakości dźwięku i ciesz się możliwością sterowania typowymi funkcjami jak regulacja głośności czy wybór źródła za pomocą pilota od telewizora. 2 x wejścia HDMI 2.1: zgodne z Dolby Vision, HDR10, HDR10 + z gotowością już na 8K, w pełni wykorzystaj wejścia HDMI 2.1 listwy dźwiękowej by wykorzystać maksymalnie potencjał podłączonych systemów dźwiękowych.



Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm dla słuchawek z obsługą Super X-Fi z portem USB SXFI-out: podłącz parę swoich ulubionych słuchawek za pomocą kabla 3.5 mm lub Creative SXFI THEATRE, słuchawek bezprzewodowych o niskim opóźnieniu (opcjonalne, zakupione osobno), podłączając bezprzewodowe SXFI TX korzystając z nadajnika audio dostarczanego wraz z SXFI THEATRE do portu SXFI-out, aby doświadczyć pełnego potencjału “holografii” dźwięku słuchawek z Super X-Fi.



USB audio i port optyczny: podłącz konsole gier, odtwarzacze multimedialne przez USB-C port lub wejście optyczne, aby cieszyć się kinowym cyfrowym dźwięk z podłączonych urządzeń. Porty obsługują dźwięk hi-res do 24-bit / 96 kHz dla trybu 7.1 zapewniające najwyższą jakość dźwięku dla gier i korzystania z multimediów. Technologia Bluetooth 5.0: ciesz się płynnym dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości dla bezprzewodowego przesyłania dźwięku za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i komputerów.



Wiele technologii dla jednego celu. Dolby Atmos, Super X-FI, SuperWide, Clear Dialog

Oprócz wspomnianej technologii Dolby Atmos, Creative dostarcza wraz z produktem, swoje autorskie technologie. Technologia "holografii" dźwięku dla słuchawek Super X-Fi odtwarza scenę dźwiękową taką samą jak z systemu głośników przestrzennych i personalizuje ją za pomocą sztucznej inteligencji, aby zapewnić naturalne wrażenia odsłuchowe. Dolby Atmos w połączeniu z Super X-FI wiernie odtworzy dźwięki w słuchawkach, tak jakbyś siedział w sali kinowej. Technologia Super X-FI jest dostępna dla wszystkich słuchawek posiadających wtyk jack 3.5mm. Creative zaleca korzystanie ze słuchawek z certyfikatem Super X-FI. Poleca również korzystanie ze słuchawek bezprzewodowych o niskim opóźnieniu i technologią Super X-FI takich jak Creative SXFI THEATRE (opcja).



Technologia SuperWide, rozszerza scenę dźwiękową ze zwykłego stereo do wartości pełnoprawnego zestawu kina domowego. Wszystko to znajduje się w kompaktowym soundbarze, który może zapewnić kinowe wrażenia dźwiękowe w Twoim własnym domu.



SXFI CARRIER ze swoją technologią Clear Dialog wychodzi naprzeciw problemom związanymi ze słyszalnością dialogów w filmach. Aby zapewnić wyraźny i zrozumiały dialog Creative zintegrował specjalnie zaprojektowane przetworniki o niskim poziomie zniekształceń z inteligentnym algorytmem wzmacniającym ludzką mowę. Wspomniana technologia wykrywa i wzmacnia głos w dialogach, ułatwiając odbiorcy śledzenie fabuły filmu.



Cena i dostępność

Creative SXFI CARRIER kosztuje 4589 PLN. Można je nabyć w oficjalnym sklepie Creative.com.





























Źródło: Info Prasowe / Creative