Kingston Digital wprowadza na rynek dysk DC1500M NVMe U.2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe poinformowało o wprowadzeniu na rynek DC1500M — nowego dysku SSD U.2 NVMe PCIe dla centrów danych, do obsługi obciążeń mieszanych. Urządzenie, w którym wykorzystano wydajny dysk Gen 3.0 x4 PCIe NVMe, zapewnia przewidywalną wydajność losowych operacji wejścia-wyjścia oraz przewidywalne opóźnienia dla wielu różnego typu obciążeń. DC1500M został zaprojektowany z myślą o długotrwałej wydajności. Wydajny interfejs Gen 3.0 x4 NVMe PCIe zapewnia dużą przepustowość i małe opóźnienia na nowych i starszych platformach centrum danych (opóźnienia odczytu/zapisu są spójne i wynoszą odpowiednio







Nowe urządzenie DC1500M jest oparte na wcześniejszych modelach dysków SSD Kingston U.2 NVMe, które odniosły duży sukces na rynku. Zostało wyposażone w zaawansowane funkcje klasy korporacyjnej, które długoterminowo zwiększają wydajność w środowiskach o wysokiej dostępności, takie jak kompleksowa ochrona ścieżki danych, ochrona przed utratą zasilania (PLP) oraz monitorowanie telemetryczne zwiększające niezawodność centrum danych.



Dysk DC1500M dołącza do dysku startowego DC1000B NVMe, dysków SSD SATA VMware Ready serii DC500 i dysku DC450R, które razem tworzą najbardziej kompletny zestaw znakomitych rozwiązań klasy korporacyjnej do przechowywania danych dla data centers. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tych dysków, otrzymają znakomite wsparcie przed- i posprzedażowe, z jakiego znana jest firma Kingston, oraz ograniczoną pięcioletnią gwarancję1.



DC1500M jest dostępny w pojemnościach: 960GB, 1.92TB, 3.84TB oraz 7.68TB.





Kingston Digital DC1500M NVMe U.2

• Obudowa: U.2, 2.5″ x 15 mm

• Interfejs: NVMe PCIe Gen 3.0 x4

• Pojemności1: 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB

• NAND: 3D TLC

• Odczyt/zapis sekwencyjny:

- 960GB – 3100/1700MB/s

- 1.92TB – 3300/2700MB/s

- 3.84TB – 3100/2700MB/s

- 7.68TB – 3100/2700MB/s

• Odczyt/zapis plików 4KB w stanie ustalonym:

- 960GB – 440000/150000 IOPS

- 1.92TB – 510000/220000 IOPS

- 3.84TB – 480000/210000 IOPS

- 7.68TB – 420000/200000 IOPS

• Jakość usługi (opóźnienie): 99.9 – Odczyt/zapis: <110 µs / <206 µs

• Średni czas pracy bez awarii (MTBF): 2 mln godzin

• Gwarancja/wsparcie techniczne: ograniczona 5-letnia gwarancja z bezpłatnym wsparciem technicznym













Źródło: Info Prasowe / Kingston