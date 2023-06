Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology dodaje do swojego repertuaru soundbarów z serii KATANA, wyjątkowo kompaktową listwę muzyczną Creative Sound Blaster KATANA SE, która ma za zadanie zastąpić zestawy głośnikowe z osobnym subwooferem. Nowy zestaw oferuje wszystkie najlepsze funkcje swoich poprzedników. Dla tych, którzy szukają mniejszego zestawu nagłośnieniowego z dosyć wydajną sekcją niskich tonów to będzie dobry wybór. W urządzeniu znajduje się, wielokrotnie nagradzany, wielordzeniowy przetwornik DSP, opatentowany podwójny wzmacniacz, technologia super X-FI, tryb SXFI Battle Mode, dwa mikrofony jednokierunkowe typu MEMS i wiele innych technologicznych rozwiązań audio. W połączeniu z technologią Super X-Fi, wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 5.1, wszechstronnymi opcjami łączności, to właśnie Sound Blaster Katana SE jest soundbarem skierunkowanym nie tylko dla graczy, ale również dla miłośników filmów i entuzjastów muzyki, którzy chcą posiadać sprzęt audio bez kompromisów w zakresie przestrzeni i jakości dźwięku.







W Sound Blaster Katana SE przetwarzaniem dźwięku zajmują się dwa procesory dźwięku Sound Blaster z technologią Acoustic Engine i Super X-Fi UltraDSP z technologią SXFI. Za reprodukcje dźwięku odpowiadają, wbudowane z przodu, podwójne głośniki wysokotonowe z kopułką tekstylną o przekątnej 0,75 cala, podwójne głośniki średnio-niskotonowe o przekątnej 3 cali, które skierowane są w górę, oraz podwójne basowe membrany pasywne znajdujące się na tyle listwy. Na przednim panelu listwy producent umieścił 4-polowe złącze słuchawkowe obsługujące wirtualny dźwięk przestrzenny dla słuchawek i komunikacji. Głośniki jako nie liczne na rynku mogą pochwalić się wbudowanym mikrofonem, który można wykorzystać do komunikacji głosowej bez potrzeby podłączania dodatkowego mikrofonu zewnętrznego. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania, który posiada w pełni programowalne przyciski, pod którymi możemy ustawić np. profile dźwiękowe lub oświetlenie RGB.



W tym miejscu nie możemy zapomnieć wspomnieć o wyjątkowej gamie połączeń jakie posiada Sound Blaster KATANA SE, czyniąc z tego zestawu głośnikowego kompleksowe, domowe centrum multimedialne. Na tylnej ściance urządzenia znajdziemy takie połączenia jak AUX, USB, HDMI ARC, SXFI, port optyczny, na przednim panelu znajduje się gniazdo słuchawkowe, a za połączenie bezprzewodowe odpowiada technologia Bluetooth® 5.0. Wspomniane złącza można wykorzystać do połączenia z takimi urządzeniami jak: PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch i z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.



Na stronie producenta znajdziemy oprogramowanie dla urządzeń z systemem Windows, macOS oraz Android i iOS. W aplikacji Creative możemy regulować ustawieniami „Sound Blaster Acoustic Engine”, Sound Blaster Surround, Dolby Audio, Dolby Digital Decoding, Crystal Voice, Crystalizer, Smart Volume Dialog+ i innymi autorskimi rozwiązaniami producenta. Gracze mogą skorzystać z takich funkcji jak popularny tryb zwiadowcy „Scout mode”, który ma za zadanie wyostrzać i podbijać najważniejsze dźwięki takiego typu jak kroki przeciwnika, przeładowania broni itp. Dzięki tej funkcji usłyszymy dźwięk szybciej i na większą odległość. Tryb Scoud Mode jest dostępny zarówno w trybie głośnikowym, jak i słuchawkowym. Drugi procesor DSP SXFI wspomaga sprzętowo, autorską technologię przetwarzania dźwięku „holograficznego” Super X-FI i nie dawno opracowaną, na potrzeby gier FPS, technologię pozycjonowania dźwięku SXFI „Battle Mode”. Używając tej funkcji jesteśmy w stanie dokładnie i precyzyjnie usłyszeć w jakim miejscu znajduje się inny gracz. Technologia Super X-Fi personalizuje dźwięk w słuchawkach na podstawie tego, jak rzeczywiście słyszysz dźwięk, zapewniając najbardziej zoptymalizowane i realistyczne wrażenia odsłuchowe. Zadaniem wspomnianej technologii jest odzwierciedlenie dźwięku na słuchawkach takiego jak np. w systemach kina domowego. Konfiguracja odbywa się przy pomocy dedykowanego oprogramowania dla rozwiązań Super X-FI.



Cena i dostępność

Sound Blaster Katana SE kosztuje 1399 PLN i jest dostępny na stronie Creative.com.





















Źródło: Info Prasowe / Creative