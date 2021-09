Creative Sound Blaster KATANA V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czy da się ulepszyć coś co jest już i tak osiągnęło wyżyny perfekcji? Według Creative Labs najwidoczniej tak, o czym ma świadczyć druga odsłona żywej legendy Creative Sound BlasterX KATANA, soundbara dla graczy i nie tylko. Listwa dźwiękowa od Creative oferuje najbardziej zaawansowane technologie swojego poprzednika i najnowsze dodatki z technologicznego port folio Creative Technology. W urządzeniu pozostaje wielokrotnie nagradzany, wielordzeniowy przetwornik DSP i opatentowany potrójny wzmacniacz dla pięciu przetworników. Sound Blaster KATANA V2 dostał nową, elegancką czarną matową obudowę z aluminium, dodatkowe połączenia, 68% więcej mocy, technologię super X-FI, tryb SXFI Battle mode. Dodatkowo Creative Labs w listwie umieszcza dwa mikrofony jednokierunkowe typu MEMS.







W nowej wersji listwy dźwiękowej Katana przetwarzaniem dźwięku zajmują się dwa procesory dźwięku: chip Sound Blaster z technologią Acoustic Engine i chip Super X-Fi UltraDSP z technologią SXFI. W zestawie wraz z „Sound Blaster Acoustic Engine” znajdują się takie rozwiązania jak, Sound Blaster Surround, Dolby Audio, Dolby Digital Decoding, Crystal Voice, Crystalizer, Smart Volume Dialog+ i wiele innych autorskich rozwiązań producenta. Gracze mogą skorzystać z takich funkcji jak popularny tryb zwiadowcy „Scout mode”, który ma za zadanie wyostrzać i podbijać najważniejsze dźwięki takiego typu jak kroki przeciwnika, przeładowania broni itp. Dzięki tej funkcji usłyszymy dźwięk na większą odległość i szybciej. Tryb Scoud Mode jest dostępny zarówno w trybie głośnikowym, jak i słuchawkowym. Drugi procesor DSP SXFI wspomaga sprzętowo, autorską technologię przetwarzania dźwięku „holograficznego” Super X-FI i nie dawno opracowaną, na potrzeby gier FPS, technologię pozycjonowania dźwięku SXFI „Battle Mode”. Używając tej funkcji jesteśmy w stanie dokładnie i precyzyjnie usłyszeć w jakim miejscu znajduje się inny gracz.



Technologia Super X-Fi personalizuje dźwięk w słuchawkach na podstawie tego, jak rzeczywiście słyszysz dźwięk, zapewniając najbardziej zoptymalizowane i realistyczne wrażenia odsłuchowe. Zadaniem wspomnianej technologii jest odzwierciedlenie dźwięku na słuchawkach takiego jak np. w systemach kina domowego. Konfiguracja odbywa się przy pomocy dedykowanego oprogramowania dla rozwiązań Super X-FI.



Creative posłuchało opinii użytkowników poprzedniej wersji, którym brakowało złącza słuchawkowego na przednim panelu listwy dźwiękowej. Producent umieścił 4-polowe złącze słuchawkowe na przednim panelu obsługujące wirtualny dźwięk przestrzenny dla słuchawek i komunikację. Głośniki jako nie liczne na rynku mogą pochwalić się wbudowanym mikrofonem, który można wykorzystać do komunikacji głosowej bez potrzeby podłączania dodatkowego mikrofonu zewnętrznego. Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie dostrojone 4 przetworniki dwudrożne i jeden przetwornik niskotonowy dalekiego zasięgu. Moc całego zestawu w porównaniu wobec swojego poprzednika wzrasta z 75W RMS do 126W RMS.



W zestawie znajduje się pilot, który posiada w pełni programowalne przyciski, pod którymi możemy ustawić np. profile dźwiękowe lub oświetlenie RGB. Na tylnym Panelu listwy dźwiękowej znajdziemy mnogość opcji połączeń, które można wykorzystać do połączenia z takimi urządzeniami jak: PS5, PS4, Xbox Series S oraz Nintendo Switch, oraz komputerami osobistymi, Mac i urządzeniami przenośnymi.



Creative Sound Blaster KATANA V2 będzie można zakupić w cenie 1499 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Creative